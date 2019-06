Pedro Caballero: "El negocio se basaba en materiales baratísimos que se traían de Brasil"

El actual presidente del Colegio de Odontólogos de la Región, Pedro Caballero, repasa el caso de iDental con la perspectiva que otorga el paso del tiempo y no entiende cómo la Administración no actuó antes. Caballero asegura que fue un fraude en toda regla y que la cadena de clínicas hizo negocio «creando una plantilla de profesionales que aún estaban en formación, muchos de los cuales no habían tocado una boca fuera de la Facultad», a lo que se añadía la financiación completa de los tratamientos, lo que hacía que ellos recibieran todo el importe sin haber comenzado a atender a los pacientes. El presidente de los odontólogos también insiste en la calidad de las piezas, ya que «el negocio se basaba en el uso de materiales baratísimos que se traían de Brasil».