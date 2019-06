La promotora de la Paramount entra la lista de morosos de Hacienda

Polaris World, la sociedad del fallecido Jesús Samper Desarrollos Nueva Condomina y el Club Real Murcia vuelven a encabezar la lista de morosos que deben más de un millón de euros a Hacienda. A la relación se ha incorporado otra empresa creada por el que fue presidente del Real Murcia, la promotora del parque temático de la Paramount, Premursa Theme-Park.

Decenas de empresas murcianas aparecen en el listado elaborado por la Agencia Tributaria. La mayor parte son compañías relacionadas la construcción que entraron en concurso de acreedores durante la crisis y acabaron liquidadas, aunque también hay empresas de trabajo temporal, destilerías y alguna dedicada al transporte de mercancías. Aunque gran parte de las empresas tenían su sede en la ciudad de Murcia, resulta significativa la cifra de sociedades con domicilio social en Torre Pacheco que aparecen en el listado.

La quinta lista de morosos de la Agencia Tributaria difundida este jueves incluye 4.028 deudores, lo que supone un 6,7% menos que la anterior, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado supera los 14.100 millones de euros, un 7,8% menos. Entre las empresas murcianas que han salido de la relación figura la compañía de Torre Pacheco Suelos La Hita, que superaba los 64 millones, y era la que más dinero debía a la Agencia Tributaria. Sin embargo, sigue apareciendo una de las sociedades del mismo grupo, Promociones La Hita, que adeuda 9,7.

Continúan el Real Murcia, que debe 11,1 millones, y sociedades del fallecido expresidente del club Jesús Samper, como Desarrollos Nueva Condomina, que alcanza los 18,1 millones. A la lista de las compañías de Samper se suma Premursa, la sociedad participada por la Comunidad que se creó para construir el parque de la Paramount en Alhama y que ahora reclama una indemnización millonaria al Gobierno regional. Debe 1,8 millones.

La desaparecida promotora de Balsicas Polaris World es una de las más morosas, dado que tiene una deuda con el fisco de 23,4 millones, a la que se suman 1,3 millones de la filial Polaris Desarrollo.

Entre las compañías con deudas más elevadas aparece Peinsa 97, que alcanza los ocho millones de euros. También está construcciones Villegas, con 3,8 , e Infraestructuras Terrestres, con 5,6 ; Construcciones Hermanos Alcaraz (1,7 millones), de Sangonera La Verde; Construcciones y Obras de Mampostería (1,8), de Bullas;Murciana de Promociones Inmobiliarias (2,3), Difel Mármol (1,2), Promociones Sostelor (1,2), SA de Conservación del Medio Ambiente (1,4) y Viviendas Nuevo Milenio (1,3).

Aparecen igualmente empresas de trabajo temporal como Gasan Empleo, de Cartagena, que debe 2,2 millones; y Fuente Empleo, de Lorca, con 1,1.

También figuran Destilerías Carthago, de Torre Pacheco, con 3,5 millones; y Destilerías La Huertana, del Polígono Oeste, con 1,4 ; Casser Informática (3,8 millones), Boys Toys (1,1), United Alimentor (1,9) y Transportes Argos (1).

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) critican que no sea posible conocer los motivos por los que han salido del listado las empresas que ya no aparecen. También se quejan de que la lista de grandes morosos no incluye a los administradores responsables de las deudas contraídas por las empresas. Gestha pide que reforme la Ley General Tributaria para sacar a la luz los datos confidenciales de esas personas, cuya modificación quedó pendiente con la disolución de las Cortes.