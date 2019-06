Ciudadanos da 72 horas al PP en Fuente Álamo para que expulse a Vox del Gobierno

Ciudadanos ha advertido hoy a los responsables del PP de que la incorporación al equipo de Gobierno de un edil de Vox "es una vulneración clara del acuerdo alcanzado entre nuestras formaciones el pasado día 14 para dotar de estabilidad al municipio". Así lo ha afirmado el portavoz del grupo municipal naranja, José Antonio Oliver, quien ha remitido hoy a la alcaldesa, Juan María Martínez, un escrito.

En el documento, Oliver da un plazo de 72 horas a la regidora del PP para que rectifique la delegación de atribuciones, un decreto emitido ayer que incluía a un concejal de Vox en el equipo de Gobierno: "Ayer se me notificó, mediante decreto de Alcaldía, la delegación de atribuciones en las distintas áreas municipales. En dicha notificación, la composición de miembros del equipo de Gobierno no es la reflejada en el acuerdo firmado entre ambas formaciones", reza el escrito de Oliver a la primera edil, que acaba con la advertencia de que "si no se rectifica la composición del mismo durante las próximas 72 horas, entenderemos que el acuerdo alcanzado queda sin efecto".