Ciudadanos negociará con el PSOE si el PP no consigue el apoyo de Vox

Juan José Liarte (Vox) ha asegurado que su partido está dispuesto a negociar el documento presentado este miércoles y que rechazó Cs, que contempla la derogación de la Ley de Igualdad LGTBI o el cierre de un centro para menores inmigrantes (MENAS) en la pedanía murciana de Santa Cruz.

Ciudadanos se planteará negociar un ejecutivo con el PSOE en la Región de Murcia si el PP, con el que ya ha firmado un acuerdo de gobierno, no consigue cerrar un pacto con Vox, ha dicho este jueves la portavoz parlamentaria del partido naranja, Isabel Franco.



La "opción A" de Ciudadanos, para el supuesto de que Vox impida la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, en el pleno que arranca el próximo lunes, 1 de julio, es hablar con el PSOE porque "no vamos a permitir que se repitan las elecciones autonómicas", según afirman fuentes de la formación naranja.



La convocatoria de elecciones se produciría en caso de que no haya un candidato electo en los dos meses siguientes a la celebración del primer intento de investidura.



Isabel Franco, tras la reunión este mediodía de la junta de portavoces, ha sido preguntada por si reconsiderarán su postura en caso de que Vox no apoye en primera votación o se abstenga en segunda para que el candidato de los populares, Fernando López Miras, sea presidente, y ha expresado que dependerá "de lo que ocurra entre el PP y su interlocutor", en referencia a Vox.



Respecto a la propuesta de negociación planeada por Vox a PP y Cs, la portavoz ha incidido en que su partido sólo hablará con "populares" y socialistas, con quienes hay puntos en común porque "no tiene sentido perder el tiempo o que nos hagan perder el tiempo" con formaciones con las que existen "diferencias insalvables", como la propuesta de la formación de ultraderecha de derogar la Ley de Igualdad LGTBI de 2016.





?? @CsRegionMurcia solo se compromete a cumplir el pacto suscritos con PP y no va gobernar con aquellos que:



? Frivolizan con la violencia machista.

? Estigmatizan a los inmigrantes.

? Atacan a los derechos LGTBI.



???Así lo dijo ayer nuestra portavoz @ifranco ▶??? pic.twitter.com/zHZlwGH2Tb — Cs Región de Murcia (@CsRegionMurcia) 27 de junio de 2019

Por su parte, su homólogo de, ha asegurado que su partido, que contempla la derogación de la Ley de Igualdad LGTBI o el cierre de un centro para menores inmigrantes (MENAS) en la pedanía murciana de Santa Cruz. "No es un trágala", ha apostillado.Según Liarte, su partido no quiere "restringir derechos" de los LGTBI sino efectuar una supresión parcial de una norma que, para ellos, supone"Si queremos llegar a acuerdos que funcionen, hay que hacer el esfuerzo intelectual de pasar del titular", ha apuntado el portavoz parlamentario de, quien ha restado importancia a la necesidad de que, en caso de un acuerdo entre las tres formaciones, deba ser suscrito por todas ellas."Me da igual si se firma entre los tres, en dos documentos o ante notario, pero debe ser un documento del que nadie pueda luego desdecirse, como por desgracia ha pasado anteriormente", ha recordado en referencia a losy para conformar ayuntamientos tras las elecciones municipales del 26 de mayo.Mientras, el portavoz parlamentario del, ha vuelto a emplazar aa que rebaje sus postulados para que se pueda alcanzar un, que es el que han pedido "con claridad" los habitantes de la Región. "Todas las partes deben ceder algo de sus principios básicos para poder llegar a un acuerdo común entre todos", ha apostillado Segado.Tras recordar a la formación de ultraderecha que ya hay 22 de los 45 diputados del hemiciclo con un acuerdo "muy positivo" entre PP y Ciudadanos, ha insistido en que, prevista para el próximo martes 2 de julio, para lograr un pacto con Vox "absolutamente compatible" con el logrado por la formación naranja.A la espera queda el PSOE, cuyo candidato y secretario general,, ha vuelto a afirmar que hay una entente entre PP, Ciudadanos y Vox para hacer la "cuadratura del círculo", conformar el "Gobierno a la murciana" y que haya,dentro del gabinete.Conesa ha recordado quey formar un Gobierno regional que apueste por la "estabilidad institucional" y la regeneración democrática.El secretario general de Podemos,, ha apuntado queo prefiere que la Región "retroceda en libertades y derechos cincuenta años atrás".