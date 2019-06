Veinte empresas ofrecen puestos de trabajo a jóvenes en la V Feria de Empleo y Emprendimiento

C. C. M.

Feria de Emprendimiento en la Cámara de Comercio C. C. M.

Unos 600 jóvenes han participado en la V Feria de Empleo y Emprendimiento celebrada este martes en la Cámara de Comercio de Murcia, donde 20 empresas y entidades han ofrecido más de un centenar de puestos de trabajo. La cita, que tiene como objetivo actuar como punto de encuentro entre los jóvenes que buscan su oportunidad laboral y las empresas de la Región, ha sido inaugurada por el presidente de la Cámara, Miguel López Abad, junto con el Consejero en funciones de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán.

Este último ha puesto de relieve la buena evolución de la creación de empleo entre los jóvenes en la Región, que casi cuatriplica la acumulada en el conjunto del país, según datos del INE. "Así, -ha puntualizado el consejero- los ocupados menores de 30 años han pasado en un solo año de los 81.800 a los actuales 93.200, lo que supone una subida del 13,94 por ciento que es más de tres veces superior al incremento del 3,56 por ciento medio de los ocupados jóvenes en España".

Por su parte, el presidente de la Cámara ha recordado que la Feria de Empleo y Emprendimiento "se enmarca en el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) que desarrollamos las Cámaras de Comercio con financiación del Fondo Social Europeo, con el fin de poner en contacto a los menores de 30 años inscritos en Garantía Juvenil con las empresas que buscan talento joven. A través de este programa cubrimos todo el proceso desde la orientación hasta los incentivos para la contratación, pasando por la formación gratuita para empresas y jóvenes".



Un mercado laboral con buenas perspectivas

Desde la Cámara de Comercio de Murcia explicna que la V Feria de Empleo y Emprendimiento se produce en un momento favorable para el mercado laboral regional, tal y como demuestran tanto los datos macroeconómicos (paro, afiliación a la Seguridad Social y Encuesta de Población Activa), así como el número de ofertas de empleo que las empresas participantes han dado a conocer en el transcurso de la Feria a los jóvenes interesados.

Entre las 20 empresas asistentes, pertenecientes a una amplia gama de sectores como alimentación, ingenierías, consultoría legal, financiera o tecnológica, formación, electromecánica, servicios de seguridad, automoción, seguros, etc. se buscan casi un centenar de perfiles profesionales.

La oferta de puestos de trabajo abarca la práctica totalidad de áreas empresariales incluyendo, entre otros, responsables de administración, técnicos de mantenimiento y reparación de maquinaria, operadores de control numérico, comerciales, operarios de producción, expertos en marketing y comunicación, etc.

Esta demanda incluye tanto profesionales con formación universitaria –ingenieros, arquitectos, abogados, licenciados en ADE, etc.-- como de otros niveles de FP en sus tres grados –programadores informáticos en diferentes lenguajes, administrativos, técnicos en marketing y ventas, etc.-- y otro tipo de formación como Certificados de Profesionalidad –repartidores, carretilleros, dependientes, etc.--.

Como explican los responsables de la Feria, "para los jóvenes participantes, se trata de una magnífica oportunidad para entrar en contacto con la realidad empresarial de la Región y darse a conocer entre sus responsables de recursos humanos. El joven que busca su oportunidad laboral debe saber qué buscan las empresas del sector de su interés, qué cualificaciones, conocimientos y competencias valoran, una información que les permitirá adecuar o reorientar su itinerario formativo".