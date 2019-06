Ola de calor: Hoy llega a la Región la primera noche tropical del verano

Esta noche tendremos en la Región de Murcia la primera noche tropical del verano, pero no nos abandonarán en el resto de la semana. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, prevé que las temperaturas mínimas no bajen de los 20º C en la zona de Murcia y Cartagena, con lo que las noches tropicales han entrado de lleno en el recién inaugurado el verano.

Tampoco van a refrescar las diurnas, que irán en aumento o se mantendrán estables en unos valores altos para la época. Los cielos estarán despejados hasta donde alcanza la previsión (sábado 29 de junio) y los vientos soplarán de componente este.

Efemérides Casi un centenar en cuarenta y cuatro años

Las olas de calor son un fenómeno habitual en España y desde 1975 se han contabilizado un total de 94 episodios de este tipo (57 en la península, Baleares, Ceuta y Melilla y 37 en Canarias) y, de entre todas ellas, destaca la del verano de 2012 por ser la que más número de provincias abarcó. La ola de calor de ese año afectó, el 10 de agosto, a 40 provincias, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A ese año le sigue 2003, con 38 provincias los días 3 y 4 de agosto, y 1989 y 2018, con 36 provincias, los días 19 de julio de 1989 y 3 de agosto de 2018, respectivamente. En 2015 tuvo lugar la ola más larga en los años considerados, 26 días, y superó en 10 días a la de 2003. Abarcó desde el 27 de junio al 22 de julio, registró una temperatura máxima de 37,6 grados y el día más cálido fue el 6 de julio (37,6 grados) y el mayor número de provincias afectadas, concretamente 30, correspondió al 15 de julio.

El verano de 2017 batió el récord de número de olas de calor desde 1975, con cinco episodios, uno cada 18 días, y superó así a los de 1991 y 2016, en los que se registraron cuatro fenómenos similares de altas temperaturas en cada uno de ellos. En cuanto a la duración, los cinco episodios de ese verano sumaron 25 días, lo que sitúa a dicha estación en segunda posición, por detrás del verano de 2015, con 29 jornadas.

La ola de calor de 2003, la segunda más larga, con 16 días y miles de víctimas por gran parte de Europa, duró del 30 de julio al 14 de agosto. Además ese verano fue el más cálido desde que se tienen registros.