Los errores que más cometen los murcianos al aparcar

Según datos del informe Hábitos de Aparcamiento en España elaborado por Instituto Sondea para EasyPark, dejarse las ventanillas bajadas y las luces de emergencia encendidas son los olvidos que con más frecuencia cometen los conductores murcianos a la hora de aparcar. Les siguen en menor medida dejarse las puertas abiertas, las luces encendidas, no poner el freno de mano o dejarse las llaves puestas.

Casi la mitad de los encuestados reconoce no haber subido las ventanillas (37%) o no haber apagado las luces de emergencia (33%) en alguna ocasión. Otro de los despistes más comunes consiste en no cerrar las puertas del vehículo (20%).

Casi la totalidad de los conductores murcianos afirman respetar los aparcamientos reservados a minusválidos cuando aparcan en la calle (85%) y tener mucho cuidado para no dar a los demás coches (83%). Además, el 64,5% de los conductores se enorgullecen de aparcar a la primera, si bien el 60,4% confiesan buscar huecos grandes para facilitar esa labor.

Solo un 12% de los conductores reconocen subirse al bordillo al aparcar, tocar a los coches de delante o de detrás (8%) o dejar el coche muy separado de la acera (12%). El 31,2% suele volver varias veces para asegurarse que ha cerrado bien el coche y al 29% les suele costar encontrar su coche cuando regresan a buscarlo, a pesar de que el mismo porcentaje usa su smartphone para posicionar donde aparca.

Un gran número de conductores murcianos, el 91%, piensan que cada vez es más difícil aparcar en su ciudad o pueblo y cabe destacar que el 50% de los encuestados no coge más el coche por falta de aparcamiento.