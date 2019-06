"La formación del trabajador debe durar toda su vida laboral"

Competencias digitales, el reto de los Milenials. La contratación indefinida de jóvenes menores de 25 años se ha disparado en los primeros cinco meses del año, alcanzando cifras históricas en la Región, mientras que el paro ha bajado por debajo de las 100.000 personas y hay 604.000 afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, todavía hay carencia en competencias digitales entre los Milenials, que representarán un 75% de la fuerza laboral y que tienen muy buena formación de base, pero no digital.

La Cámara de Comercio de Murcia ha sido la encargada de organizar durante los últimos cinco años la Feria de Empleo y Emprendimiento que se celebra mañana en la sede de la entidad. En esta ocasión cuenta con la participación de 20 empresas y entidades que buscan identificar el talento y fomentar el empleo entre los jóvenes de la Región. En el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) que desarrolla la Cámara, esta cita tiene como objetivo actuar como punto de encuentro entre los jóvenes que buscan su oportunidad laboral y las empresas de la Región con ofertas de trabajo activas o previstas en un futuro próximo. Para el vicesecretario de la Cámara de Comercio de Murcia y responsable del programa PICE, Valentín Izquierdo, «este evento sirve para acercar oferta y demanda sobre todo entre los jóvenes, que no vienen solo a dejar el curriculum sino que obtienen consejos y orientación».

Grupo Fuertes es una de las compañías asiduas a esta cita con la búsqueda de empleo. Manuel García Juesas, director de Recursos Humanos de ElPozo Alimentación y director de Relaciones Laborales de Grupo Fuertes, señaló que están orgullosos de participar en este evento «porque somos una empresa a la que nos gusta el primer empleo, conectar con la gente joven, con los recién licenciados y graduados. En cada edición hemos encontrado a unas 5 o 6 personas que han pasado a formar parte de nuestra plantilla».

Por su parte, la vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad de la UMU, Alicia Rubio, insistió en la importancia de que «los estudios se elijan por vocación». La UMU ofrece prácticas curriculares y extracurriculares en empresas y el 62% de éstas se quedan con los estudiantes cuando finalizan las prácticas».

El mercado laboral está en plena expansión. Un estudio de la empresa de Recursos Humanos Randstad revela que en la Región de Murcia se ha batido récord en la contratación indefinida de menores de 25 años en los primeros cinco meses tras registrar más de 3.700 contratos, aumentando un 15,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, 3,5 puntos porcentuales más que la media nacional.

El paro en la Región también ha bajado por debajo de las 100.ooo personas, existiendo 604.000 afiliados a la Seguridad Social y más de 100.000 trabajadores autónomos, sin embargo el experto en RRHH José Rabal Conesa lamenta que todavía exista una brecha digital. «Estamos en un momento muy interesante -afirma- en una revolución digital que exige competencias digitales, pero nos encontramos con unos jóvenes con una excelente formación de base pero con carencia en competencias digitales. En unos años el 75% de la fuerza laboral serán Milenials, pero no todos están preparados para asumir estos retos». De este modo anima a los jóvenes a «ahondar en esa formación que además ofrecen diferentes medios de forma gratuita».

Por su parte, la vicerrectora añadió que la UMU desarrolla talleres en competencias digitales e incluso están preparando una nueva titulación, Informática y ADE, «donde se conjuge ambos conocimientos: digitales y de empresa».

El vicesecretario del INFO considera esencial que las empresas se involucren en la formación de los trabajadores incorporando la formación 'in company' y que hay que abandonar el concepto tradicional «de que la educación dura de los 5 hasta los 25 años. Eso ya no es así, los trabajadores deben seguir formándose toda la vida porque todos los días va a pasar un tren. O lo cogemos o lo perdemos. Tenemos que seguir aprendiendo toda la vida porque esos son los requerimientos del mercado». Asimismo defendió que para ello lo más importante «es la actitud».

También se analizó la FP Dual, que triunfa en países como Francia y Alemania pero que en España no está teniendo el éxito esperado, siendo alguno de los obstáculos que las empresas requieren de unas instalaciones y personal «y no están dispuestas a formar a un trabajador para que los pocos años se marche a otra empresa», señaló Manuel García. «El Milenial no piensa quedarse 30 años trabajando en la misma empresa, solo permanecerá en ella si le motiva, por eso las empresas deben crear un ambiente de trabajo interesante». Comentó que Grupo Fuertes ha sido una de las compañías pioneras en Formación Profesional Dual.

Por su parte, Valentín Izquierdo insistió en que hace falta «un poco más de implicación empresarial. La FP Dual hay que incentivarla porque es un medio muy eficaz para incorporarse al mercado laboral. La Administración apuesta por ella. Tenemos personas exclusivamente dedicadas a realizar esa labor de 'evangelización' con visitas individuales. A los responsables de Recursos Humanos les diría: No esperes a que te llegue tu trabajador ideal, haz algo y hazlo cuanto antes».

El mayor problema se halla en el colectivo de personas sin estudios. El 49% de los parados de la Región de Murcia no ha terminado la ESO y se enfrentan a un futuro profesional muy complicado. En este sentido José Rabal señaló que «más que nunca tenemos medios a nuestra disposición para esta formación, y no solo las compañías grandes, cualquier empresa dispone de herramientas para estas iniciativas».

Manuel García informó que ElPozo desarrolla iniciativas para formar a jóvenes sin estudios y que de hecho, en breve se incorporan 15 electromecánicos a la empresa una vez que han finalizado su formación con ellos.

Aunque en otros países de Europa el empleo se está ralentizando, Valentín Izquierdo considera que esa ralentización «tardará años en llegar a España. El momento es bueno, pero no hay que perder de vista que la economía son ciclos y a una fase de crecimiento le sigue otra de recesión». José Rabal considera que hay que aprovechar este periodo de bonanza para fomentar la formación interna y recordó que la gran mayoría de las empresas murcianas son pequeñas y medianas, «y la formación también les tiene que llegar a ellas. Es ahora o nunca», subrayó. Afirmó que el 49% de las empresas todavía no tienen estrategia digital «y si no la tienen no van a estar en el mercado».

Por su parte, Alicia Rubio señaló que a parte de las competencias digitales son muy importantes las competencias 'soft', es decir, «personas con empatía, con capacidad para trabajar en equipo, personas que se comprometan con el proyecto empresarial...con competencias psicológicas».

García Juesas estuvo de acuerdo con su aportación añadiendo que el funcionamiento de las empresas ha cambiado «y ya no hay un jefe mandando y el resto cumpliendo las órdenes. Ahora se trabaja con equipos multidisciplinares que desarrollan un proyecto desde el principio hasta el final». Para terminar, el vicesecretario de la Cámara aconsejó informarse sobre los valores de la empresa antes de acudir a una entrevista de trabajo.