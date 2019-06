Dispositivo extraordinario para evitar incendios en San Juan

Un dispositivo extraordinario de vigilancia recorrerá los montes de la Región durante la tradicional celebración popular de la Noche de San Juan para prevenir incidencias y evitar incendios forestales. Los miembros del dispositivo, integrado por una decena de agentes medioambientales y 30 especialistas en extinción de incendios de las Brigadas Forestales y de las Brigadas de Intervención Rápida, controlarán en particular que las hogueras no contengan elementos distintos a la madera, el papel o sus derivados, poniendo especial atención en que no se quemen elementos plásticos, restos vegetales o cualquier otro tipo de residuos.

En concreto, los integrantes de este operativo patrullarán las zonas de mayor riesgo y el entorno de los montes de Murcia, Cartagena, Caravaca, Mula y Moratalla entre las 17:30 horas de mañana domingo y la 1:30 horas de la madrugada del lunes, 24 de junio.

Este dispositivo extraordinario actúa de manera coordinada con los servicios de extinción de incendios, policías locales y emergencias de los municipios afectados.

La Comunidad insta a actuar de manera responsable y prudente, permaneciendo siempre atentos a las medidas de seguridad y siguiendo en todo momento las indicaciones de los agentes medioambientales, brigadistas forestales y demás miembros de los cuerpos de emergencias.

En Murcia, los agentes medioambientales y brigadistas forestales recorrerán las zonas de riesgo próximas al monte donde se detecte acumulación de materiales listos para su quema en hogueras, poniendo especial atención en el entorno de la Costera Sur. En Cartagena, mientras tanto, la vigilancia se centrará tanto en el entorno de la ciudad como en la zona del Mar Menor.

En el caso de Mula y Caravaca, el dispositivo se desplegará también en las zonas de riesgo de los montes, en particular en el entorno de los núcleos urbanos, y en el caso de Moratalla la vigilancia se extenderá también de manera especial a las pedanías de El Sabinar y Campo de San Juan, que celebra su festividad.



CEIS y 1-1-2 Región de Murcia

Asimismo, tanto los parques de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma (CEIS), como el servicio de atención de llamadas del Teléfono Único de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia han establecido un dispositivo especial de refuerzo para la Noche de San Juan.

En el caso de los parques, los retenes permanecerán activos entre las 21 horas del día 23 y las 3 horas del 24, y el refuerzo de personal consistirá, aparte del personal de guardia, en 1 vehículo, 12 cabos y 25 bomberos.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia atendió el pasado año 192 asuntos de emergencia correspondientes a 289 llamadas telefónicas relacionados con las hogueras de San Juan, con un incremento del 7,2 por ciento de asuntos atendidos respecto del año 2017. Los servicios de emergencias, bomberos, policía, sanitarios, forestales y protección civil actuaron entonces en 109 casos de incendios y en 32 de seguridad ciudadana. Por municipios, el más afectado fue Cartagena, con 79 asuntos, seguido de Murcia con 35.