Ciudadanos tendrá cuatro consejerías si prospera el pacto de gobierno con el PP

La formación naranja también se lleva Industria y Empresas, Universidades, Empleo e Innovación y Transparencia.

El acuerdo para la formación de gobierno que Ciudadanos ha pactado con el PP adjudicaría cuatro consejerías a la formación naranja, mientras que los populares mantendrían seis. Los departamentos que serían ocupados por cargos de Cs serían Industria y Empresas, que incluiría al Instituto de Fomento; Universidades, Empleo e Innovación y Transparencia. También obtendría la Vicepresidencia, que ocuparía la portavoz en la Asamblea Regional, Isabel Franco, quien estaría al frente de una macroconsejería que aglutinaría Igualdad y Familia, además de Comunicación.

El acuerdo para constituir un gobierno de coalición tendría que conseguir ahora la aprobación de la dirección nacional de Ciudadanos. Los dirigentes regionales esperan obtener hoy el visto bueno de Madrid.

El pacto también está pendiente ahora del apoyo de Vox, que se muestra reticente a respaldar la investidura del presidente en funciones, Fernando López Miras, si no entra en el Ejecutivo.

PP y Ciudadanos suman 22 diputados, mientras que la mayoría absoluta está en 23. Por eso, la coalición aspira a contar con el voto del partido de extrema derecha. Por su parte, Vox reclama también al PP el cumplimiento del acuerdo alcanzado para entrar en los gobiernos municipales de Ceutí y de Fuente Álamo, que no se ha materializado.

Si llega a prosperar el pacto, Isabel Franco, que entraría al Ejecutivo de Fernando López Miras con rango de vicepresidenta, aglutinaría las competencias de Igualdad, Familia y Comunicación.

Esta macroconsejería sería además la titular de la Portavocía del Gobierno, puesto que previsiblemente sería asignado a la viceportavoz en la Asamblea Regional Ana Martínez Vidal.

Las comisiones negociadoras del PP y Ciudadanos, que encabezan Miguel Ángel Luengo y Miguel Garaulet, respectivamente, han pactado ya un documento «programático», que contempla 72 medidas distribuidas en diez líneas de actuación. Este acuerdo marca en teoría las pautas a seguir por el Gobierno de coalición, con especial énfasis en los mecanismos destinados a impedir la corrupción.

Tras la presentación del llamado 'Acuerdo programático', los integrantes de las comisiones negociadoras de ambos partidos han pactado la estructura del gobierno de coalición, que constaría de diez consejerías, seis para el PP y cuatro para Ciudadanos.

Ciudadanos tiene especial interés en ocupar la de Industria y Empresas, de la que dependería el Instituto de Fomento.

También obtendría Universidades, Empleo e Innovación, así como Transparencia.

El actual Gobierno de López Miras tiene diez consejerías. De prosperar las negociaciones con Ciudadanos, el PP conservaría Hacienda, Agricultura, Educación, Salud, Fomento e Infraestructuras y Turismo y Cultura, además de la Presidencia de la Comunidad.

Tras la reunión que mantuvo Isabel Franco ayer con el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, dentro de la ronda con consultas previas a la designación del candidato que se someterá a la investidura, la portavoz de Ciudadanos aseguró que el gobierno de coalición «adelgazará» la actual estructura del Ejecutivo.

La portavoz de la formación naranja no ha facilitado al presidente del Parlamento autonómico el nombre del candidato al que votará su partido, ya que no todavía no ha obtenido el beneplácito de la dirección nacional de Cs para hacer oficial su apoyo a López Mirás en la investidura. En un comunicado de prensa, Isabel Franco precisó que no ha propuesto un candidato «toda vez que las negociaciones siguen su curso, pero no están completadas».

Tras el encuentro con Alberto Castillo, Isabel Franco apuntó que, «en este momento», su grupo solo se plantea un gobierno con el PP. Solo en caso de no fructificar el acuerdo programático con los populares alcanzado este jueves y el pacto para la nueva estructura del futuro Ejecutivo, se plantearía llegar a una entente con el PSOE, si bien no ha sido tajante ante la posibilidad de que VOX entre en el gabinete, informó Europa Press.

«Vamos a ver lo que se pone sobre la mesa, tenemos que dejar abiertas esas negociaciones. No estoy diciendo que no sea posible, pero no vamos a pactar con ningún otro partido que no sea el PP o el PSOE», apostilló Franco.

Reiteró que, de no prosperar el acuerdo con el PP, la formación naranja negociaría con el PSOE. En este caso, Cs y PSOE sumarían 23 votos en la Asamblea Regional, por lo que alcanzarían la mayoría absoluta y no tendrían que depender de ningún otro partido para formar un gobierno de coalición.