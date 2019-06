Oposiciones en la Región de Murcia: No olvidar el DNI y preguntar ante cualquier duda

El sindicato Anpe en la Región de Murcia ha preparado un decálogo de consejos para los aspirantes a una de las 1.300 plazas al cuerpo de maestros, cuyas pruebas comienzan mañana en la Comunidad.

El sindicato recomienda a los opositores, para hoy, día previo a los exámenes, repasar el tema que se tenga la 'corazonada' que va a salir. "Al mediodía, una siesta. Por la tarde, salir a despejarte con tu familia, amigos o pareja (un helado, cine, etc.) y por la noche pronto a dormir", indican.

Por lo que respecta al día del examen, Anpe aconseja:

1. No llegar tarde, mínimo 1 hora antes porque el aparcamiento se satura y pueden haber imprevistos (pinchazos, averías, atascos€).

2. No olvidar el DNI.

3. Dejar móvil en el coche o apagarlo al entrar.

4. Escuchar atentamente las instrucciones del presidente del tribunal antes de cada prueba: el presidente indicará cómo rellenar la cabecera del examen, si se puede usar borrador o no, cómo se tacha si te equivocas, si se puede usar un folio en sucio y cómo solicitarlo, que objetos puedo tener encima de la mesa, cómo dirigirse hacia algún miembro del tribunal, etc. Y ante la duda, preguntar para tenerlo todo claro. No tengas miedo a preguntar, te juegas mucho.

5. Recuerda que hay que leer los supuestos prácticos (parte A) varias veces. Detenidamente (mínimo 3 veces), sin prisa para darle el enfoque correcto, acorde con las instrucciones que te piden en el supuesto práctico. Si fuera necesario, haz un borrador. Aunque pienses que es perder el tiempo, la experiencia nos dice que, lo que realmente es perder el tiempo, es resolver un supuesto práctico haciendo un mal enfoque. Si existen dudas, pregunta con educación y tranquilidad.

6. Antes de abordar el tema escrito (parte B), pide un folio y haz un esquema en sucio (5-10 minutos), y en el folio vas poniendo las ideas que te van viniendo a la cabeza de cada apartado. Una vez tengas todas las ideas organizadas, empieza. No te olvides de hacer un índice, introducción, conclusión y bibliografía. Haz un reparto equitativo de cada uno de los apartados del tema, es decir, que todos tengan aproximadamente la misma extensión.

7. Recuerda relacionar siempre que puedas tu tema con el currículo y con otros temas del mismo bloque, esto da la sensación de tener un amplio conocimiento de todo el temario.

8. Ante la defensa de la programación y la unidad didáctica: ser optimista, sin presión, hablar tranquilo, y focalizando la mirada en los miembros del tribunal. Recuerda que esta exposición ya la has practicado delante del espejo, de tu pareja, padres o hermanos.

9. Actitud sin presión, positiva y optimista. No dejéis que os lastimen los pensamientos negativos.

Y concluye "no existen desafíos imposibles, sino voluntades pequeñas; confía en tus posibilidades, seguro que lo consigues".