Las multas más comunes en verano cuando vas al volante

Llega el verano, la gente se va de vacaciones, se relaja, toca coger el coche un momento para ir a hacer un recado, más bien cerca, y más de uno o de dos se pone al volante en chanclas, en bañador o incluso descalzo. Algo que probablemente no haría en otra época del año. Estás en la playa, crees que te llevará poco tiempo lo de ir en tu coche y que ningún policía te multará por ello... pero puede multarte. Estas son algunas de las conductas, más propias del estío, que pueden acarrear un susto al bolsillo. O un peligro en la carretera. Porque, más allá de la sanción de la Dirección General de Tráfico por cometer la infracción, lo fundamental es conseguir la seguridad de todos cuando se circula.

Conducir descalzo

No es una cosa que se haga todos los días, pero cuando se ven más caso es en verano. De acuerdo al Reglamento General de Circulación, no existe ninguna norma que prohíba conducir descalzo, así como tampoco existe restricción alguna en cuanto a la vestimenta que el conductor debe llevar en el vehículo. No obstante, el artículo 18 de la Ley de Seguridad Vial dice que "el conductor está obligado a mantener su propia libertad de movimiento el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, para garantizar su propia seguridad, la de sus ocupantes y del resto de usuarios de la vía". Basándonos en este artículo, si un agente de la autoridad considera que el hecho de no llevar zapatos limita tu libertad de movimiento para accionar los pedales puede ponerte una sanción por conducir descalzo. La multa por conducir descalzo puede ascender a los 200 euros.

Chanclas en los pedales

Un poco más de lo mismo. Ir al volante con chanclas te priva de una mayor libertad de movimiento, de forma que nos impide conducir el coche de forma correcta. Ten en cuenta que las chanclas se pueden enganchar en los pedales, lo que nos impedirá pisar con precisión o con la velocidad necesaria, por lo que nos arriesgamos a sufrir un accidente por no poder actuar de manera correcta. Esta actitud, en todo caso, se considera infracción leve, con una multa de hasta 100 euros (suelen aplicarse 80 euros).

Al volante sin camiseta

Puede que el conductor se sienta más fresquito, más cómodo, mejor, pero se expone a que lo multen si hace esto. Conducir sin camiseta o en ropa de baño podría ser considerada como punible debido a que no te permiten adoptar la posición correcta al volante por las molestias que causa el cinturón de seguridad o el contacto con los asientos. La sanción por conducir sin camisa, al igual que ocurre al conducir descalzo puede ascender a 200 euros e incluso podría suponer la retirada de algún punto. Si bien es cierto, que no en todos los casos ni todos los agentes deciden multar por ello.

Mejor ropa holgada

Usa ropa cómoda y holgada. A pesar de no estar prohibido, como hemos visto antes, el hecho de conducir sin camiseta o en bikini puede ser peligroso ya que el cinturón de seguridad puede ocasionarnos quemaduras, rozaduras y lastimar la piel. Además, las molestias que causa el cinturón de seguridad te impiden adoptar una posición correcta al volante, lo que influye negativamente en la seguridad.