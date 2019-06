Salva López: "A la hora de realizar un proyecto, el equipo humano tiene que escucharse bien"

Para ello, el ponente puso como ejemplo la exitosa carrera de Los Beatles: «Era un gran equipo humano y todos sus componentes trabajaban en la misma dirección; pero, en algunas ocasiones, cuando tocaban su música en un concierto, ellos mismos no podían escucharse porque la gente gritaba demasiado. La falta de la tecnología en este caso era muy importante, ya que lo tenían todo menos eso. Y los mejores, si no disponen de tecnología, no terminan de funcionar al 100%».

Con este símil musical, López hizo hincapié en que «un CityHub es un proyecto de equipo que supone una 'superproducción', por lo que hay que escucharse muy bien». Estos tipos de proyectos tan difíciles se realizan, de acuerdo con el profesor, emprendedor y músico, porque son difíciles de hacer: «Al completarlos, todos los componentes del equipo crecen y mejoran».

Durante su intervención, López se atrevió a rasgar las cuerdas de su guitarra eléctrica e incluso 'desafió' a los asistentes a que adivinaran los temas que él iba interpretando. Desde canciones clásicas como las de marcas reconocidas, como Nocilla o Lacasitos, pasando por otras como Sweet home Alabama, de Lynyrd Skynyrd, More than words, de Extreme, Smoke on the water, de Deep Purple; pasando por otros temas de Oasis, The Clarks, ACDC u otros más actuales, como los de Ed Sheeran.

En este punto, el ponente puso en valor la figura del productor musical, «alguien externo que conoce la materia y te ayuda a dar lo mejor de ti y sacar tu máximo potencial durante un proyecto». Así, enumeró a diversos productores de renombre, como George Martin, 'el quinto beatle'; Brian Eno, en el caso de Coldplay; y Robin Millar, productor de la artista Sade. «Martin entendió que Los Beatles querían hacer cosas distintas y los ayudó a realizar algo que hasta entonces no se había hecho antes en la música pop: introducir instrumentos clásicos en algunos temas. El productor es el conector entre lo que el artista desea ser y lo que puede llegar a ser», precisó.