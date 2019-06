Cs no propone candidato a la Comunidad al no haber concluido el pacto con PP

La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Isabel Franco, ha trasladado al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, en la ronda de contactos para proponer candidato a presidir la Comunidad Autónoma que tienen "bastante avanzado" un pacto con el PP y que el jueves llegaron a un acuerdo programático, pero que aún no han dado por concluido el pacto.

De manera que la formación naranja no ha propuesto de momento candidato a presidir el Gobierno regional y sigue dejando abierta la negociación con el PSOE: "A día de hoy" solo pactaría con PP o PSOE

Franco ha avanzado que ahora mismo trabajan con el PP en la distribución de funciones para llevar a cabo el acuerdo alcanzado. "Solamente si nos encontramos en los puntos necesarios en esa negociación podríamos dar por cerrado el pacto y eso es algo que aún no ha ocurrido", ha dicho.

En ese sentido ha señalado que están negociando las distribución de las áreas del Gobierno. "Poner un nombre a uno u otro cargo sigue sin ser prioritario para nosotros", ha manifestado al tiempo que ha concretado que se trabaja en una estructura que "permita adelgazar" la estructura de la Comunidad.

En referencia a si apoyaría un gobierno a tres en el que también esté presente Vox, Franco ha dicho que su partido sigue hablando con PP y PSOE, "dialogamos con quien dijimos que íbamos a dialogar", dejando la responsabilidad de llegar a un acuerdo con Vox al PP. "Si el PP incluye en el Gobierno a alguien de Vox, estará pactando con Vox, no con nosotros", ha apuntado.

Según ha recalcado "en este momento" su partido solo se plantea un Gobierno con PP o PSOE, aunque ha dicho que aún están negociando y que hay que "dejar abiertas esas negociaciones".

También ha desmentido que se planteen pedir al presidente de la Asamblea una prórroga del calendario de la Cámara para dar por finalizados los acuerdos. "Nos ajustaremos al calendario de la Asamblea. Está en juego el futuro de los próximos cuatro años de la Región", ha finalizado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Pascual Salvador, ha asegurado tras reunirse con el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, que su grupo no apoyará a un candidato basado en un acuerdo en el que "no se acepte directamente" la participación de Vox. "Para llegar a cualquier acuerdo las partes tienen que sentarse, tenemos que dialogar y negociar", ha afirmado.

Salvador ha recalcado que su voto será "no" a la posible investidura del candidato del PP Fernando López Miras en el caso de que cuando sea el debate no hayan llegado a un acuerdo entre todas las partes.

"No vamos a apoyar un gobierno de López Miras si no hemos llegado a un acuerdo. Queremos estar en el Gobierno de la Región en igualdad de condiciones que Ciudadanos, en el caso de que haya una propuesta de coalición entre PP y Ciudadanos", ha apuntado explicando que quieren entrar en el Gobierno si hay acuerdo para controlar que lo acordado se cumple. "No podemos llegar a un acuerdo con el PP y que luego Ciudadanos diga que no es vinculante", ha añadido.

Además, ha desmentido que esta tarde se vayan a reunir con el PP, como anunciaron ayer los 'populares' tras reunirse con Ciudadanos, y ha dicho que "seguramente" mantendrán un encuentro con el PP la próxima semana.

La ronda de consultas ha comenzado con el portavoz del Grupo Mixto, el diputado de Podemos, Óscar Urralburu, que considera que se está asistiendo a un "paripé" entre el PP y Ciudadanos cuando la verdad es que es Vox el que va a tener "la última palabra". Según él, el verdadero pacto "va a estar listo cuando le den a la extrema derecha lo que pide para que con su apoyo, o abstención".

La primera sesión de ronda de consultas para proponer candidato a presidir la Comunidad se ha cerrado sin ningún nombre. El lunes continuarán las consultas con PP y PSOE.