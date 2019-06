El ciudadano también cuenta

José Martínez quiso resaltar que Murcia, la séptima ciudad de España, «tiene su proyecto, y el proyecto de una ciudad no vale para otra». Entre la línea estratégica que está llevando a cabo la Administración Local, Martínez resaltó el proyecto 'Smart City del Ayuntamiento de Murcia' y 'Mimurcia'. El director de Clientes de Aguas de Murcia Juan Cabezas indicó que desde su empresa quieren dar a los ciudadanos «herramientas para poder atender sus demandas. Así el usuario puede aprender a mejorar su consumo». Manuel Aranda, por su parte, recalcó que el uso de la tecnología facilita mucho la vida profesional y personal de la gente: «Mejorar la vida de las personas y los servicios de una ciudad es algo tangible, una oportunidad de crecer en un territorio limitado a una ciudad». Juan Antonio Santa Cruz terminó este bloque de preguntas incidiendo en la importancia en la que la tecnología mejorará la vida de las personas cuando ayuden a comprender la ciudad: «Si somos capaces de dar esa información de la ciudad a través de la tecnología, estaremos conectando la ciudad». Respecto al segundo bloque de preguntas, sobre cómo se puede considerar el impacto de estas infraestructuras tecnológicas en la imagen de la ciudad y en su desarrollo económico, Santa Cruz abrió el debate asegurando que «tenemos un patrimonio único en el mundo», pero recalcó que éste debe ir acompañado de otras iniciativas, «como el fomento de la riqueza natural o el fomento de las actividades turísticas».

José Martínez incidió en la importancia de conectar las infraestructuras físicas internacionales con las locales: «La movilidad sostenible, así como el fomento del transporte público; y los nuevos sistemas de transporte, como los carriles bici, son fundamentales en la ciudad. También la información es vital para conocer cómo tengo que ir, por ejemplo, desde el Aeropuerto de Corvera hasta el centro de la ciudad». Aranda, por su parte, señaló que en los próximos treinta años se duplicará el tamaño de las ciudades españolas, aunque «la obra pública no se hace pensando en el hoy, sino en el futuro». Respecto a la tecnología, sugirió que se puede aplicar en las personas que llegan en avión y no conocen la ciudad: «Esto ya lo hacemos, ya que los atendemos en su idioma, les ponemos a disposición de un asistente y les ayudamos para ofrecerles una autonomía plena. Desde que tienes a un ciudadano en tu ciudad, le puedes generar experiencia que puede aprovechar». Cabezas también resaltó la importancia de que haya buenas comunicaciones para prestar servicio a los visitantes, e incidió en la importancia del agua en la ciudad: «Tenemos que crear redes de riego para mejorar el aspecto de la ciudad». Por último, Peñalver aseguró que el objetivo de las ciudades inteligentes es el de dar la oportunidad al ciudadano de conocerlas, y eso pasa por vivir en un sistema interconectado.

El tercer y último bloque de preguntas correspondió a las preguntas de qué elementos diferenciales de la ciudad de Murcia se tienen que poner en valor, cuáles hay que reforzar y en qué medida se pueden involucrar a los agentes económicos y sociales para esta misión. Santa Cruz abrió la ronda apuntando que el valor de Murcia reside en la calidad de vida que ofrece a sus habitantes y visitantes: «Es una ciudad con un clima estupendo y una topografía e historia multicultural. Es una ciudad abierta gracias a sus habitantes. Nuestro patrimonio reside, por ejemplo, en el sistema de riego, que da forma a la huerta y a la ciudad, un sistema que sigue funcionando igual con 1.000 años de vida».

Aranda indicó que Murcia, como ciudad inteligente, está construida y diseñada con lógica, «con una racionalidad clara y con unas capacidades de evolución como no he visto nunca, lo que supone una oportunidad magnífica, ya que no se ha tirado el dinero, a diferencia de otros sitios. La evolución de una ciudad se basa en escuchar al ciudadano, y en Murcia se está escuchando». A la hora de involucrar a estos agentes, Martínez resaltó la importancia de fomentar la participación ciudadana en la lista de los distintos proyectos estratégicos. Cabezas cerró su intervención diciendo que hay que impulsar el carácter murciano, el cual «hace sentirse como en casa a los visitantes»; así como la huerta murciana. Por último, Peñalver resaltó de nuevo la importancia de escuchar a los ciudadanos y de poner en valor las empresas tecnológicas de la zona, concluyendo que «no debe haber dos estrategias iguales en dos ciudades, pero sí podemos adoptar las buenas prácticas de otros territorios para alinearnos a todos los planes estratégicos que ya estén instaurados».