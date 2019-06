Vox advierte de que si no hay acuerdo en la Región se irán a la oposición

La diputada de Vox por Murcia en el Congreso, Lourdes Méndez, ha asegurado que su formación es "imprescindible" para que se forme un gobierno de centro-derecha en Murcia con PP y Ciudadanos, pero ha avisado de que si "no quieren que Vox esté" en el Gobierno, entonces se irán "a la oposición".

Méndez ha destacado que su partido "no está luchando por sillones", sino por la "defensa de sus ideas que no representa ningún otro partido en la región". Por eso, desde Vox han insistido en entrar en un gobierno de coalición "de manera proporcional" a los votos que obtuvo en las elecciones municipales celebradas el pasado 26 de mayo.

"Evidentemente deberá estar en un Gobierno de manera proporcional, es lo justo en política y evidentemente estamos disponibles a lo que pueda surgir porque ese patrimonio que son los votantes tiene que administrarse lo mejor posible y de la manera más responsable y Vox no puede tirar por la borda los votos de las personas que le han dado su confianza", ha explicado Méndez a los medios de comunicación en un foro sobre agricultura, en el que ha participado el presidente en funciones de Murcia, Fernando López Miras, del Partido Popular.

La diputada ha confirmado que las conversaciones con el PP "continúan y no se han roto", pero que con Ciudadanos no hay contacto porque la formación naranja "ni siquiera se quiere sentar" con Vox para buscar pactos entre los tres, ya que, según ha indicado, Cs "recibe órdenes de fuera de España, en concreto de Francia" para no sentarse con la formación de Abascal.

Por eso, ha advertido que si no se llega a un pacto para formar un gobierno de derechas en Murcia, "no sería por culpa de Vox" que están "disponibles y dispuestos a tener un pacto justo", sino porque Cs "está recibiendo órdenes de fuera para que no pacten con Vox al que le han puesto la etiqueta de extrema derecha y la que no le corresponde".