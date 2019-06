Tres investigados en Murcia por vender mantequilla sin etiquetado en Cuenca

La Guardia Civil investiga a cuatro personas, tres de ellas de Murcia, por un delito contra la salud pública al haber comercializado en un establecimiento de Casasimarro (Cuenca) una mantequilla sin etiquetar y elaborada sin cumplir los debidos requisitos higiénico-sanitarios.

Dentro de una operación nacional para luchar contra la falsificación y adulteración de productos alimenticios, la Guardia Civil detectó en este establecimiento 22 tarrinas que contenían un producto de color blanco, que presentaba una consistencia pastosa y que, según el responsable del establecimiento, era mantequilla.

Sin embargo, según informa el instituto armado en nota de prensa, los envases no tenían el preceptivo etiquetado ni la documentación para establecer el origen de los ingredientes y su posterior elaboración ni la naturaleza de la materia prima.

Durante su investigación, la Guardia Civil constató que estas personas habrían elaborado, en locales no adecuados, un producto lácteo no pasteurizado para posteriormente comercializarlo en envases sin etiquetado, no herméticos y sin la preceptiva documentación.

Para la comercialización del producto, los investigados habrían usado el número de Registro Sanitario de una mercantil, sin su autorización ni su conocimiento.

Por ello, el Seprona investiga a cuatro personas, una de ellas en la localidad conquense y las otras tres de El Palmar, Las Conesas-Lobosillo y Alcantarilla por considerarlas involucradas en un presunto delito contra la salud pública y otro relativo a la propiedad industrial.

La operación, denominada Manarro, la ha desarrollado la Sección del Seprona de la Guardia Civil de Cuenca y la Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de San Clemente, y ha contado con la colaboración de la Sección de Control e Higiene Alimentaria del Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca.