López Miras: "Hay avances en las negociaciones para formar gobierno"

El Partido Popular y Ciudadanos se reunirán mañana en la Asamblea Regional de Murcia para tratar de avanzar en la configuración de un eventual gobierno autonómico de coalición, mientras mantienen a Vox al margen de esa ronda de conversaciones previas a la investidura del nuevo presidente.



La reunión, confirmada por el partido naranja, se producirá un día antes de que el presidente del Parlamento regional, Alberto Castillo, inicie con Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos los contactos con los grupos parlamentarios para proponer un candidato y fechar el pleno de investidura, que podría tener lugar la primera semana de julio.



En la rueda de prensa posterior a la reunión este miércoles del Consejo de Gobierno, el presidente en funciones y candidato del PP, Fernando López Miras, ha señalado que hay "avances" en las negociaciones para formar gobierno, y ha confiado en que el principio de acuerdo que se llevó a cabo con Cs para formar la mesa de la Asamblea Regional pueda hacerse "definitivo" en la configuración del Ejecutivo.



Ha insistido en que la "voluntad evidente" de su partido es la de lograr un acuerdo programático que "responda a los intereses" de los murcianos, que mayoritariamente votaron el 26 de mayo por políticas "reformistas y liberales".



Preguntado por si le preocupa que finalmente Ciudadanos se incline por apoyar al PSOE en la investidura, López Miras ha reiterado que, donde PP cedió sus votos a Cs para darle la presidencia de la Cámara.El coordinador de Vox en la Asamblea Regional y encargado de negociar los pactos postelectorales, ha insistido este miércoles a EFE en la firmeza de su partido sobre su pretensión de entrar a formar parte del gobierno "y no regalar votos", y ha afirmado que la intransigencia de Cs y su veto al partido de Santiago Abascal propiciará un gobierno socialista.Gestoso ha reiterado que su grupo no favorecerá un gobierno de derechas que no haya sido negociado por ellos, y ha criticado que PP y Cs estén "hablando de sillones y no de acuerdos programáticos".Al respecto, y que es una línea "roja" en estos procesos postelectorales.