"Mi nota en la selectividad es la recompensa por el trabajo de todo el curso"

9,985. Esa es la nota que ha sacado Sara Frutos Galindo en la fase general de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 2019 en la Región de Murcia, el resultado más alto de la prueba. Una nota que resulta de la media del Bachillerato y la selectividad, en su fase general.

Sara, que se ha presentado por la rama de Letras, ha obtenido un 10 en las pruebas de Lengua Castellana, Historia e Inglés; un 9,2 en Francés, un 9,85 en Latín y un 9,65 en Historia del Arte, según fuentes de la Universidad de Murcia (UMU).

La joven murciana, alumna del IES Floridablanca de Murcia, quiere estudiar Traducción e Interpretación en la UMU, en la especialidad de Inglés, y cuenta que no se esperaba ser la mejor en la selectividad. "Ha sido la recompensa por el trabajo de todo el curso", explica muy contenta, añadiendo que no ha ido a ninguna academia para prepararse: "A mí me gusta organizarme sola".

La revolución llegó en unos segundos al grupo de Whatsapp de la familia de Sara Frutos, cuando sus padres colgaron el mensaje de la nota obtenida. "Está claro que si estudias todo el curso, tienes mucho adelantado y aunque los nervios no te los quita nadie, una vez haces el primer examen todo es más facil", comenta.

Ahora le espera un viaje con su grupo de amigos y amigas a Mallorca, para celebrar el resultado y disfrutar de un merecido descanso.

Un total de 7.876 estudiantes se han presentado a la selectividad este año en la Región, que se celebró los días 11, 12 y 13 de junio.

De estos aspirantes, el 92,95% han aprobado los exámenes (frente al 92,2% del año pasado), en la fase general. De ellos, el 58% de chicas ha superado las pruebas en la fase general (el 42% restante, hombres) y en la fase voluntaria, han aprobado un 61% de mujeres; el resto, chicos.

Los aspirantes a universitarios realizaron 41.466 exámenes en tres días; pruebas que han corregido 328 evaluadores en apenas cuatro jornadas.

La fase general consta de 4 exámenes de materias generales del bloque de asignaturas troncales de segundo curso del Bachillerato. Son Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, primera lengua extranjera y, a elegir según la modalidad elegida, Matemáticas II (Ciencias); Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; Latín II y Fundamentos del Arte II.

Aunque oficialmente las notas se iban a colgar mañana miércoles 19 de junio, a partir de las 9 de mañana, los aspirantes universitarios ya pueden entrar con su clave a la web de la UMU para conocer sus calificaciones: https://acceso.um.es

Aquellos que no estén de acuerdo con la nota obtenida podrán pedir la revisión de sus exámenes hasta el 21 de junio a las 13 horas. Para quienes se conformen con su resultado, las tarjetas de calificación se podrán descargar desde este viernes, 21 de junio, a a las 18 horas hasta finales de este año. Los que hayan solicitado revisión de las pruebas tendrán que esperar hasta el 27 de junio (jueves) a las 18 horas para acceder a ellas.

Con independencia de si se opta o no por una revisión, los alumnos tienen derecho a ver sus exámenes. Y lo podrán hacer presentando una solicitud ante Coordinación de Pruebas de Acceso de la Universidad de Murcia (UMU), en la planta baja del edificio nº 18 'Rector Soler' del Campus de Espinardo, o ante el Registro de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). En este caso, la revisión es presencial entre los días 1 y 2 de julio. Finalmente, podrán ver los exámenes entre el 8 y el 10 de julio en Coordinación de Pruebas de Acceso de la Universidad de Murcia.