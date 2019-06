Echa andar el Gobierno bicolor en Murcia con reuniones con funcionarios

El Gobierno local de coalición de Murcia tuvo ayer su primer contacto de la mano del líder municipal de Ciudadanos, Mario Gómez, primer teniente de alcalde, y Rebeca Pérez, hasta ahora concejala de Infraestructuras y número dos de los populares. También hubo reuniones con distintos jefes de servicio del organigrama municipal, que se configurará definitivamente tras el pleno de competencias que aún no ha sido fijado.

La mayor preocupación del primer teniente de alcalde, que asumirá la concejalía de Fomento y parte de las tareas que llevaba la número dos de los populares, es que los proyectos que ya están en marcha no sufran parón ni ralentización alguna. «No queremos que el traspaso de competencias afecte al día a día», subrayó el líder municipal de Ciudadanos, quien añadió que «desde primera hora de la mañana estamos trabajando a fondo para ello». Puso como ejemplo el arreglo de las filtraciones de agua del Centro de Visitantes de Santa Eulalia, del que hablaron por ser una necesidad urgente y «para hacer la transición de manera efectiva».

A lo largo de la mañana de ayer se produjeron distintas reuniones entre los concejales de Cs con el fin de profundizar en el pacto que ha dado lugar al primer gobierno bicolor con la participación de los naranjas y para facilitar que el alcalde Ballesta pueda distribuir las competencias que completarán el Gobierno local, una vez que se hayan asignado las tareas a los cuatro concejales que obtuvo Cs en las elecciones y que se sentarán en la junta de gobierno con los once logrados por los populares.

Sobre el reparto de eventuales y personal de apoyo, el primer teniente de alcalde matizó que se hará con arreglo a la proporcionalidad y a los resultados electorales teniendo en cuenta que el Gobierno local pasa de tener doce concejales con competencias (anterior mandato) y quince en esta ocasión. Gómez también se refirió a las comisiones de investigación exigidas por Cs en el pacto que dio la alcaldía a José Ballesta. El líder naranja subrayó que se aprobarán y convocarán al mismo tiempo que las demás que establezca el pleno de reparto de competencias y comisiones. «Las que presidamos nosotros serán convocadas de manera urgente. Y no creo que haya que presionar a ningún compañero del equipo de gobierno para que convoque las suyas», resaltó.



Los ediles empiezan ya a trabajar en la Glorieta

Como en un primer día de cole. Así estaban ayer distintos concejales de Murcia, que acudieron a las dependencias de sus grupos con la intención de ponerse a trabajar. Los socialistas Juan Vicente Larrosa, Ainhoa Sánchez Tabares y Teresa Franco no perdieron ni un minuto y desde primera hora de la mañana ya estaban en los despachos del PSOE en la Glorieta (foto anexa). Franco comentó en redes sociales que había llegado en autobús mientras que Ginés Ruiz, portavoz municipal de Podemos, colgó una foto de su participación en un programa de televisión en el que se estrenaba como concejal. Los ediles de Cs también estuvieron en sus despachos mientras que los de Vox y Podemos no pudieron ir porque aún no tienen espacio asignado.