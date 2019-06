Casi 170.000 personas viven en casas inadecuadas en la Región de Murcia

Unas 168.000 personas viven en la Región de Murcia en casas sin las condiciones adecuadas por su estado ruinoso o por carecer de suministros que garanticen higiene y salubridad, entre otros motivos, otras 101.000 lo hacen con la inquietud de quedarse sin techo a corto o medio plazo y 42.000 en ambas situaciones.



Es son algunas de las conclusiones a las que ha llegado Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) en su VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España presentado recientemente, que señala que en la Comunitat Valenciana el 18 por ciento de la población vive situaciones de exclusión residencial.



En España, según el informe, 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, se encuentran en exclusión, lo que supone 1,2 millones más que en 2007.



A nivel nacional, más de 4,6 millones de personas viven en casas que no reúnen las condiciones adecuadas y, además, no se pueden permitir ni siquiera la idea de pensar en cambiarse.



La vivienda se ha convertido, de hecho, en el principal desencadenante de caer en exclusión social en nuestro país, y ha reemplazado así al desempleo, que ha sido la primera causa durante los años de crisis económica.



En su publicación "Vulneración de derechos: Vivienda", la fundación vinculada a Cáritas se centra en la exclusión residencial, aquella situación que genera el no poder acceder a una vivienda digna que reúna las condiciones necesarias para un desarrollo adecuado.



Una situación que afecta al 24 por ciento de la población, al 60 por ciento de las que ya viven situaciones de exclusión y al 69 por ciento de las personas para las que esa exclusión es severa.





Asimismo, se ceba especialmente con los(51%), con aquellos en los que vive alguna persona desempleada (36%) o algún menor de edad (29%).Por comunidades autónomas, l, y los más bajos La Rioja (13%); Andalucía (17%) y la Comunidad Valenciana (18%).El informe no recoge datos de sinhogarismo, pero sí de vivienda insegura -con la incertidumbre y el temor a quedarse sin ella- y vivienda inadecuada -estructuras temporales, asentamientos, chabolas, cuevas, casas sin acceso adecuado a suministros públicos como agua, electricidad o gas, hacinamiento, etc.).Y la conclusión es quebajo el cual vivir en el corto o medio plazo. El desasosiego es mayor entre los baleares (8%), murcianos (7%), gallegos y canarios (6%).¿Qué podría echar a estas personas de sus casas? Según comentaron los responsables del octavo informe Foessa durante su presentación, Raúl Flores y Guillermo Fernández, los elevados gastos de mantenimiento o perder los derechos que tenían sobre ella (amenaza de expulsión, desahucios...).Pero también, según el documento, no disponer de seguridad jurídica sobre el uso de la vivienda en un plazo establecido (contrato de alquiler o título legal, situaciones de cesión de uso, etc.) o estar en una situación de violencia intrafamiliar que obligue a irse de casa.Otros 4,6 millones de personas tienen que habitar en casas que no reúnen todas las condiciones: son alrededor de 1,3 millones de hogares, 7 de cada 100 hogares. Afecta sobre todo a los de Canarias (12%), Cataluña (11%), Murcia y Madrid (9%).Pueden ser inadecuadas por presentar, encontrarse en un estado ruinoso... También por no disponer de los suministros y dotaciones adecuadas para permitir la higiene y la salubridad (agua corriente o caliente, energía eléctrica, evacuación aguas sucias, etc) o por no estar en condiciones de confortabilidad y privacidad.