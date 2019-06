Fuego, magia y diversión: un cóctel perfecto para una noche inolvidable

­

Hablar de la Noche de San Juan es hablar, según reza la leyenda, de un momento único en el que el fuego y la magia se combinan para crear una atmósfera sin parangón. A través de esta fiesta se rinde culto al sol que se hace notar especialmente con la llegada del verano, una estación que se disfruta de manera especial en el municipio de Los Alcázares.

Más de 3.000 personas se reunirán un año más en esta localidad costera en torno a la conmemoración de la Noche de San Juan, que desde hace diez años se celebra en el marco de un evento organizado por el Ayuntamiento y que tiene como decorado la Playa Manzanares.

Entre las ocho de la tarde y las tres de la madrugada, se sucederán un sinfín de actividades que prometen no dejar indiferente a nadie. No faltará la música gracias a populares dj's de la Región de Murcia como Little Nokye y Angel Pop, que a partir de las 24.00 horas obsequiarán al público con sonidos que harán mover el esqueleto a todo el mundo en medio de un ambiente inmejorable. También habrá tiempo para dejarse envolver por el encanto de espectáculos en directo (tirafuegos, zancudos, skaters, malabaristas, etcétera).

Otros de los platos fuertes que presenta la programación de esta velada tan especial serán la tradicional sardinada y la Fiesta de la Espuma, en la que personas de todas las edades darán rienda suelta a la diversión.

Para los más pequeños están reservadas iniciativas de animación infantil (hinchables, pintacaras, fotomatón, etcétera).

El lanzamiento de fuegos artificiales será el hilo conductor de la Noche de San Juan, que tendrá como preludio el pasacalles con batucada con el que, a partir de las 11.30 de la mañana, se anunciará el evento recorriendo el paseo marítimo del municipio alcazareño.