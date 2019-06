Alberto Castillo: "Haré todo lo posible para que la política no me devore"

El presidente del la Cámara regional y diputado por Ciudadanos relata cómo decidió dar el salto a la política desde el mundo de la comunicación y el periodismo; asegura que esta legislatura tiene que ser la del diálogo y la del entendimiento; y encomienda a los diputados a ponerse a trabajar "desde ya" por la Región.

Dicen que la vida da muchas vueltas. La de Alberto Castillo es uno de los mejores ejemplos de cómo una decisión puede cambiarlo todo. Poco podía imaginarse hace dos meses que pasaría de ocuparse del Colegio de Periodistas de la Región a convertirse en la segunda autoridad regional. En 60 días ha pasado de no tener nada que ver con el ámbito político a ir el cuarto en las listas regionales de Ciudadanos, jurar su cargo de diputado y, por último, ser elegido presidente de la Asamblea Regional al inicio de la que es la X Legislatura. Nacido en el barrio de San Lorenzo, en Murcia, Alberto Castillo es un apasionado de la Región. Tal es el caso, que la época en la que estuvo destinado como periodista en Andalucía siempre que podía regresaba a su hogar, y el simple hecho de ver el cartel anunciando la entrada en la Región, dice que le daba «vida». Castillo disfruta de cualquier rincón de la Comunidad, como ha plasmado en los más de 40 pregones que figuran en su currículo. En verano su felicidad aumenta, pues lo suele pasar desde hace siete años en Mazarrón disfrutando de sus pasiones: el mar, la lectura y la música clásica.

Antes ejercía de periodista y ahora es presidente de la Asamblea Regional, ¿cuándo decidió entrar en política?

La decisión vino sobre la marcha. Estoy jubilado de la radio desde 2014. Una noche me llamaron de Ciudadanos para proponerme tomar un vino y unas tapas. En cierta ocasión me habían presentado a Valle Miguélez (entonces candidata a la Asamblea Regional y hoy diputada) y ya conocía a Isabel Franco (candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma). Me dijeron que querían que estuviese con ellos. Esto te pilla descuadrado. Yo pienso que como periodista es para llevar un gabinete o la campaña. Les pedí unos días para pensar. Y entonces me dijeron que querían que fuera en las listas de la Comunidad Autónoma.

¿Qué se le pasó por la cabeza en ese momento?

Son momentos en los que no se te pasa nada por la cabeza. Soy independiente, quiero ser independiente, es lo que les digo. Pido un tiempo para consultarlo con la familia, me dan 12 horas y pregunté el puesto. No es lo mismo ir el vigesimoquinto en la lista que ir más arriba; y me dicen que soy el número 4. El 4 por lógica debe salir. Volví a hacer cónclave familiar y tomé la decisión.

Tras esos vinos, tapas y propuestas, ¿ha descubierto ya por qué Ciudadanos le busca para ir el cuarto en las listas?

Quizá previamente por ser una persona independiente, por ser una persona conocida en toda la Región. Siempre, siempre, siempre he sido una persona muy de centro. Jamás me he ido a ninguno de los lados. Soy una persona enamorada de la Transición y de los políticos de la Transición. Fueron unos señores de una categoría humana extraordinaria.

¿Qué le motiva para ocupar este cargo?

Un señor que ya está jubilado, que se siente joven, bien, sano, con muchas ilusiones, con la hipoteca pagada, con mis hijos con sus carreras€Llega el momento en el que dices: ¿Por qué no voy a dar el paso para trabajar por la Región de Murcia? Después de 34 años de periodismo, para darme a conocer en la Región de Murcia no creo que tenga que estar aquí en la Asamblea Regional y lo he hecho y lo seguiré haciendo: trabajar por mi Región. Soy un enamorado de la Región de Murcia. Me gusta igual ir a Yecla, Jumilla, Puerto Lumbreras, o Cartagena, que es una ciudad que me enamoró desde siempre.

¿Cómo se presenta la X Legislatura autonómica?

Muy ilusionante. Los 45 diputados hemos entrado por derecho propio en la historia de la Región de Murcia, hemos recibido los mismos votos: la circunscripción única. La circunscripción única era necesaria para que el voto fuera igual para todos. Es una Cámara que estamos prácticamente al 50 por ciento, es una Cámara que la sociedad ha querido. El papel que juega la mujer que por derecho le corresponde. Hay diferentes modos de ver los problemas y es la primera vez en la historia que hay cinco partidos. La X Legislatura es histórica.

Como presidente, ¿qué va a aportar diferente a los que ocuparon su cargo anteriormente?

Lo único que puedo aportar es mi amor a Murcia, que no digo que otros presidentes no lo hayan aportado. Vengo a aportar mi vida, si es necesario, por la Región de Murcia, por esta tierra a la que amo. Mi trabajo, vida, sacrificio, mi ilusión y esfuerzo de que hablemos, nos entendamos y esto tiene que salir adelante como sea.

Una vez aprobado el nuevo Reglamento y alcanzado aquí un consenso de reforma para el Estatuto, ¿qué queda?

El reto principal es que hay que hacer unos presupuestos. La Comunidad Autónoma no se puede parar. Si todos hemos venido a trabajar, a luchar por la Región, tenemos que ponernos de acuerdo. Los presupuestos son la gasolina del motor. Lo que no podemos es poner obstáculos en la ruedas para que el coche no ande. Los 45 diputados que estamos en la Cámara hace un mes estábamos recorriendo la Región de Murcia y hemos recorrido ciudades, pueblos, aldeas, caseríos para conocer los problemas de la Región.

Entiendo que augura dificultades para poder sacar los presupuestos regionales adelante€

No creo, pero habrá que hablar mucho y nos tendremos que entender. Y este presidente se va a dejar la vida si hace falta para que nos entendamos.

Y hablando de entendimientos, los partidos están moviendo ya sus hilos para llegar a un acuerdo de cara al debate de investidura, ¿cuándo será?

La semana que viene serán las consultas, inmediatamente nos reuniremos con la Mesa para poner fecha al debate de investidura. Son finales de junio y principios de julio, aunque me gustaría que fuera a finales de junio.

En vista de cómo avanzan las negociaciones, ¿ve más cerca de proponer a Fernando López Miras (PP) que a Diego Conesa (PSOE) como presidente?

Yo veo igual de cerca a los cinco candidatos. El presidente tiene que verlo así. Es tal lo que implica este despacho que a día de hoy no sé ni quién ha pactado con quién en los ayuntamientos ni nada.

¿Cree que un acuerdo a tres bandas, PP, Ciudadanos y Vox, daría estabilidad a la Región?

Todo lo que sean acuerdos da estabilidad a la Región. Ya sea a dos, a tres o a cinco bandas. Si hay acuerdo tiene que dar estabilidad.

¿Con quién no pactaría Ciudadanos?

No voy a hablar de ningún partido político. En el momento en el que sus señorías en el hemiciclo depositaron su confianza en mí, sí le garantizo que no tengo más partido que la Región y servir a la Región de Murcia.

¿Tiene esperanzas de que se podrá formar gobierno, a pesar de que Ciudadanos no quiere pactos con Vox?

La Región quiere que nos entendamos. El entendimiento tiene que estar. Tenemos que ponernos a trabajar ya. Esta Región no se puede parar. Hago un llamamiento a todos. Por favor, hace falta Gobierno, hay que gobernar, que es lo que quieren los ciudadanos, y cuanto antes, mejor.

Tiene 63 años, ¿hay edad para la política?

No. La vida no tiene edad. Mis abuelos con 60 años eran ancianos, nuestros padres en los 60 van como muy cascados por la posguerra. Hoy, un señor de 60 es joven. En todos los estamentos tiene que haber gente mayor que es la memoria histórica y la experiencia y gente joven que llegáis con empuje y con ilusión y hacéis mover el motor de los mayores.

Pero muchas veces la política es tan desagradecida que devora a más de uno.

Te puede devorar. No tengo miedo en ese aspecto. Lo único que pido es no cambiar mi forma de ser nunca. Haré todo lo posible por que la política no me devore. Soy lo que soy. Unos dicen que soy muy espontáneo, que tengo una forma de ser abierta€ No me voy a cansar de hablar con nadie. No sé si la política me va a quemar, pero si no hubiera venido con ilusión y ganas de amar a mi Región, hubiera pasado por aquí delante muchas veces y no hubiera entrado.

¿Y si hubiese sido otro partido distinto a Ciudadanos el que le hiciera el ofrecimiento?

A lo mejor no estaría aquí. Mi ideología ha sido siempre una ideología de centro, una ideología liberal. No sé si me lo hubiera propuesto otro partido. Pero sí hay partidos que no voy a nombrar en los que no estaría nunca.

En esta época de carencia de mayorías absolutas el consenso y el diálogo es fundamental, ¿no?

Es cuando más hay que intentarlo. Veo a la sociedad muy crispada. No hay que crispar tanto. El bipartidismo que hemos tenido durante 40 años en este país ha maleducado a la sociedad: hoy ganan estos, mañana ganan los otros. Afortunadamente la sociedad nos está pidiendo otra cosa; la sociedad lo que quiere es que los políticos hablen y se entiendan. Aquí se ha votado lo que la gente libremente ha querido.

Le han llovido algunas críticas tras su primer discurso como presidente, ¿le han afectado?

El discurso es enfrentarte a una pantalla vacía con los nervios de lo que se va a decir y con la cabeza en mil cosas. Quise transmitir que el mensaje que hay que captar es el del diálogo de la Transición española. Dicen que no hablé de agua. ¡Por Dios bendito! Si me dejaría la vida... Este presidente luchará con uñas y dientes para que no nos quiten ni una gota de agua, o de sanidad€ Un discurso de toma de posesión no es un discurso de investidura, sino es una bienvenida a los nuevos diputados.