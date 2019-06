Vox exige entrar en el Gobierno con el PP y Cs

Amenaza con forzar la repetición de elecciones

Vox no se conforma con el pacto a la andaluza, sino que quiere ser socio de un gobierno tripartito con el PP y Cs. El coordinador del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Luis Gestoso, afirmó este miércoles que su partido solo apoyará un Ejecutivo del PP en solitario o uno del que forme parte su formación, el PP y Ciudadanos. En caso contrario, no descarta que tengan que repetirse las elecciones.

Cs podría pactar entonces con el PSOE, aunque esta posibilidad se ha visto truncada por las reticencias del partido de Alvert Rivera.

El PP sacó 16 diputados en la Asamblea Regional y llegaría a 22 con los seis de Cs. Por su parte, el PSOE tiene 17 escaños, a los que podría sumar los dos de Podemos para alcanzar los 19, pero ninguna de estas coaliciones llega a la mayoría absoluta, que son 23 escaños. Por eso, el partido de extrema derecha tiene la llave para facilitar el Gobierno del PP y Cs.

Gestoso, que este martes mantuvo su primera reunión con el PP para llegar a acuerdos de gobierno, explicó que para su partido solo hay tres escenarios posibles. El primero sería «apoyar incondicionalmente al PP si gobierna solo, sin Cs, y se compromete a cumplir ciertas líneas programáticas de Vox».

El segundo de los escenarios sería un gobierno tripartito con Cs y PP: «Si Cs exige entrar en el Ejecutivo, nosotros queremos entrar también, en proporción a los diputados que tenemos, dos menos que ellos».

Gestoso no descarta que «por la negativa a dialogar de Cs se devuelva la voz a los murcianos y que ellos decidan en las urnas», a no ser que Cs decidiese pactar con el PSOE. «No vamos a hacer un trágala ni vamos a traicionar a nuestros votantes», aseguró Luis Gestoso, quien indicó que, tras lo ocurrido en Andalucía, «Cs no es fiable porque está haciendo lo mismo que el PSOE». Añadió que «Vox es imprescindible y la llave para formar gobierno, y el resto de partidos tiene que pactar y llegar a acuerdos con nosotros».

Tras la convocatoria del primer pleno de investidura, la Cámara regional tiene dos meses para elegir presidente, que será por mayoría absoluta en primera convocatoria y por mayoría simple en las posteriores. Si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato es elegido, se disolverá la Asamblea Regional y se repetirán las elecciones.