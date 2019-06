Las separaciones y divorcios crecen un 3% en el primer trimestre

El mayor número de demandas de disolución de matrimonio por cada 10.000 habitantes en el primer trimestre del año se ha dado en Aragón, Canarias y la Comunitat Valenciana, con una tasa del 6,9; Asturias, 6,8; Cataluña, 6,6; Andalucía, 6,5; Illes Balears, Cantabria y Murcia, 6,4. En total fueron 951, lo que representa un aumento del 2,9% respecto a las 924 del mismo periodo de 2018.

Según datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en España el primer trimestre de 2019 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios, ha mostrado un incremento del 1,2 por ciento respecto a igual trimestre de 2018. Las 900 demandas de separación consensuada representan un aumento del 4,2 por ciento respecto a las presentadas en el primer trimestre de 2018.

Por otro laso, el número de demandas de nulidad fueron 34, lo que representa un 17,1% inferior al primer trimestre de 2018.

Respecto a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, todas ellas --tanto matrimoniales como no matrimoniales-- mostraron incrementos respecto al primer trimestre de2018. Las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas fueron 3.335, lo que supone un incremento del 17,2%; y las demandas de modificación de medidas no consensuadas fueron 9.440, un 8,1% más.