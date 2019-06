El Ministerio teme que no será posible trasvasar entre cuencas en el futuro

Morán advierte de que se gasta más agua de la que se dispone

El trasvase «es una respuesta al igual que lo es cualquiera de los usos técnicos que tenemos en el sistema en este momento», pero la realidad, con un crecimiento de la demanda por encima de la capacidad de las cuencas, «nos dice que ya no va a haber posibilidad de trasvasar de unas a otras».

Así lo aseguró ayer a los periodistas el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, antes de inaugurar en Murcia el III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2019.

El RestauraRíos 2019, organizado por el Consejo Ibérico de Restauración Fluvial (Ciref) y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), abordará hasta mañana viernes en Murcia las necesidades de los ríos de la península Ibérica a través del debate y el intercambio de información entre profesionales, gestores, académicos y colectivos sociales.

Preguntado por la situación de la cuenca del Segura, Morán subrayó que «la prevista reducción de entre un 25 y un 40 por ciento del recurso implica que la práctica totalidad de las cuencas de este país van a entrar en situaciones de demanda por encima de la capacidad de respuesta de cada una de ellas».

«Si no tienes posibilidad para abastecer las necesidades de tu propia cuenca con tus recursos mal vas a poder transferir a otras», insistió el secretario de Estado, quien matizó que «mientras las herramientas de que dispongamos para gestionar la realidad del agua en este país sean útiles, se seguirán usando».

Hugo Morán recordó que «a lo largo de décadas se han dado respuestas convencionales en momentos en que el fenómeno del cambio climático no condicionaba ese tipo de respuestas», pero en un futuro «esto no va a ser así y nos moveremos en escenarios de reducción de disponibilidades de recursos».



Desalación

Por eso, «hemos de recurrir a las hasta ahora conocidas como respuestas no convencionales, que se van a incorporar con absoluta normalidad al conjunto de las fuentes que alimentan el sistema» hídrico.

En este sentido, se ha referido a la desalación, «que ya permite disponer de un recurso del que no hace mucho tiempo no podíamos disponer» y se incorporarán «con normalidad» otras soluciones «basadas en la naturaleza», como la capacidad de recuperar aguas que se daban por no servibles e incorporarlas en un modelo de economía circular, en referencia a las aguas reutilizadas (Murcia ya reutiliza más de 100 hm3 al año).

«En la medida en que seamos capaces de ir incorporando esas fuentes hasta ahora entendidas como no convencionales al sistema, estaremos anticipando respuestas a escenarios que nos van a llevar cada vez más a unos niveles de exigencia que no estábamos acostumbrados», subrayó Morán.