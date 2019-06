Selectividad en Murcia: Cientos de alumnos se quejan de la dificultad del examen de Matemáticas II en la Región

Esta mañana tenía lugar en las universidades de la Región el segundo día de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), anteriormente conocidas como Selectividad, y uno de los exámenes realizados por los alumnos era el esperado y temido Matemáticas II, correspondiente a aquellos que han cursado el Bachillerato de Ciencias Sociales.

Al igual que ocurriese en Valencia la semana pasada, los alumnos han salido "llorando" y "destrozados" de la prueba, asegurando que su nivel era muy superior al que podrían haber esperado. De hecho, y tomando como ejemplo, una vez más, Valencia, los alumnos han creado una petición en Change.org a modo de queja que ya cuenta con más de 150 firmas, en la que solicitan que se rebaje la dificultad de la prueba. Es más, según la alumna que ha iniciado el movimiento de protesta en las redes, "había fallos a la hora de poner los enunciados", y aquellos que estaban correctos "eran liosos".

"Aún sigo llorando por el examen", comenta una alumna en la petición. Los alumnos no han tardado en acudir a las redes sociales para expresar sus quejas al respecto de la presunta excesiva dificultad de la prueba. "En Murcia Matemáticas II también ha sido una masacre", comenta otro alumno, en clara referencia a lo acontecido en Valencia. También los hay que argumentan que "han puesto ejercicios que se hacen en Bachillerato" y que "también se quejaron el año pasado cuando el examen estaba hecho para sacar un 10".

"Se han cargado la posibilidad de que muchísimas personas que aspiraban a una carrera, la cual pedían una nota de corte muy alta, no tengan posibilidades de entrar", esgrime la autora de la citada petición en Change.org. Con respecto al caso valenciano, la petición que allí se inició para pedir una solución ante el "examen más difícil de todos los años" ha superado la barrera de las 44.000 firmas, aunque tampoco ha estado exenta de polémica.

Sin ir más lejos, precisamente ayer el coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad del sistema universitario valenciano, Antoni Gil, reiteraba que el examen de Matemáticas II no presenta ninguna irregularidad y consideraba que se había magnificado la situación.A su juicio, no hay 43.000 personas "indignadas con el examen" porque la mayor parte de esas firmas "no saben de qué están hablando ni cuán difícil ha sido el examen; firman por simpatía".

Al igual que en la Región, en Andalucía se han iniciado varias peticiones, algunas provinciales y otras a nivel comunitario, también de protesta y también por el examen de Matemáticas II. Una de ellas ya acumula más de 5.500 firmas y se dirige directamente a la Junta de Educación de Andalucía "por su contenido poco conciso y su alta dificultad".

Con respecto al caso regional, este periódico intentó contactar con el coordinador de la EBAU, aunque por el momento no ha sido posible.

Los exámenes de selectividad comenzaron el martes en la Región y finalizarán este jueves.