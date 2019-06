¿Qué hago si veo a una tortuga marina intentando anidar?

Grupos de voluntarios recorrerán las playas a primera hora de la mañana para tratar de localizar intentos de desove, sobre todo en aquellas zonas donde ya se han avistado como Calblanque o La Manga.

Una campaña de educación y sensibilización ambiental concienciará a turistas y bañistas sobre la vulnerabilidad de las tortugas marinas, y en particular de especies como la tortuga boba (Caretta caretta), que está catalogada como 'vulnerable', y les explicará cómo actuar en caso de observar un intento de anidamiento. Esta Red de Voluntariado de Tortugas Marinas 'Territorio Tortuga' está coordinada por la Dirección General de Medio Natural y en ella participan asociaciones ecologistas y naturalistas, colectivos ciudadanos y vecinales y ayuntamientos del litoral.

Además de las labores de información y sensibilización y de impartir talleres formativos, los voluntarios recorrerán las playas a primera hora de la mañana, antes de la afluencia de visitantes, para tratar de localizar intentos de desove de esta especie. Estas batidas se realizarán de manera especial en aquellos puntos donde se han observado intentos de anidamiento en años anteriores, como las playas del Parque Regional de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas o La Manga, aunque también se llevarán a cabo en San Pedro del Pinatar, Águilas o Mazarrón.

Estos voluntarios pertenecen a las asociaciones que colaboran en la campaña, como la Asociación de Vecinos Cobaticas- La Jordana, Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Asociación Calblanque, Asociación Procabo, Asociación Ardeida, Asociación para la Defensa del Entorno Natural de La Azohía (ADELA), Asociación Naturactúa, Ecologistas en Acción Región de Murcia, Asociación Ambiente Europeo y la Asociación para el Turismo Activo de la Marina de Cope. En la iniciativa colaboran además los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Mazarrón Cartagena, Lorca y Águilas.

La directora general de Medio Natural, Consuelo Rosauro, presentó hoy esta campaña durante una jornada informativa organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Águilas. Durante la jornada, en la que también estuvo presente la alcaldesa de Águilas, María del Carmen Moreno, el personal técnico del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle expuso las singularidades de las tortugas marinas del litoral regional y se explicaron las acciones que se van a llevar a cabo en esta campaña.

Además, se hizo especial hincapié en las pautas de actuación ante posibles anidamientos de tortugas en las playas murcianas. "La prioridad en todo momento es buscar la tranquilidad del animal y garantizar que pueda volver al mar, por lo que lo más importante es no hacer nada que pueda molestarla y, sobre todo, avisar de manera inmediata al 112 para que se hagan cargo los especialistas de Protección Civil, asociaciones de la zona, responsables de un espacio protegido o, si es el caso, que intervengan los expertos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre", explicó Rosauro.

En este sentido, en los puntos de mayor afluencia de público como chiringuitos, bibliotecas, supermercados, centros de salud o farmacias se distribuirán una serie de folletos informativos y carteles que han sido facilitados por el proyecto '¡Caretta a la Vista!'. En este material divulgativo se describe de una manera sencilla cómo reconocer un rastro o nido de tortuga marina y algunas pautas de comportamiento, como no intentar tocar a las tortugas, no hacer fotos con flash para no deslumbrarla, evitar ponerse en su campo de visión o evitar los ruidos.

Como novedad, para este año se pone a disposición de los ciudadanos una aplicación que contiene información divulgativa y que guía a los usuarios para que actúen de manera correcta en caso de detectar un evento de nidificación. Esta aplicación ha sido desarrollada en el marco del proyecto '¡Caretta a la Vista!' y financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad y la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña.

Durante el pasado año, y sumando tanto las acciones llevadas a cabo por los voluntarios como los mensajes por redes social y la difusión realizada desde los Programas de Información del Litoral en los parques regionales de Calblanque y Arenales de San Pedro del Pinatar, se logró alcanzar a cerca de 100.000 personas durante los meses estivales, además de formar a 170 personas a través de las charlas y talleres impartidos por la Dirección General de Medio Natural.