José Espinosa Martínez: "En la escuela se enseñan asignaturas, educar tienen que hacerlo los padres"

Es autor de varios libros para el público infantil y juvenil cómo 'Aventuras de un gorrión atrevido', 'o 'Arturo y los espejos', su obra más exitosa que va ya por su sexta edición. Acaba de publicar 'Domi tuvo un sueño', en el que narra una historia de acoso infantil, y que presentó recientemente en Murcia.

Tras más de 17 años dirigiendo nada menos que 400 encuentros con niños de Primaria y Secundaria por toda la Región, aún tiene ilusión por seguir haciendo lo que más le gusta: Leer, escribir y transmir esa pasión a los más jóvenes, de quienes opina que o se ponen las pilas o les será difícil salir adelante. Charlamos con él en LA OPINIÓN sobre su última obra y de la situación de los niños y adolescentes en la actualidad.

En Domi tuvo en sueño habla sobre una historia de acoso infantil. ¿Es real o ficticia?

Es absolutamente ficticia, surge en una de mis visitas a colegios. En una ocasión vi a una niña sentada sola en el patio. Y pensé que lo debería estar pasando mal. Todos nos podemos sentir identificados con este personaje.

¿Son necesarias novelas que hablen sobre temas cómo este, que son tabúes?

Sí. Hay cosas que ves y te quedas pasmado. En uno de mis encuentros me encontré un niño guapo, educado, inteligente, que hacía unas preguntas estupendas, y cuando terminó se acerca a mí, empiezo a hablarle y se pone a llorar. Decía que como era muy educado, todo el mundo se reía de él.

Tanto en esta obra como en Arturo y los espejos se cuentan historias dramáticas. ¿Pueden ser demasiado duras para algunos niños?

En algunos colegios sí que me han dicho que, por ejemplo, el protagonista de Arturo y los espejos en un momento parece que se va a suicidar, aunque yo lo cuento de una manera muy suave, para que no parezca una cosa dramática. Sin embargo, en otros centros en pasajes así me han dicho que lo han recibido de una manera impresionante.

Cuénteme algo sobre Domi tuvo un sueño.

Es una novela corta, de 210 páginas, que ya tienen 17 institutos de la Región. La portada tiene una historia curiosa. La niña que aparece es real, es francesa. El editor tiene una prima en Francia que es fotógrafa profesional, y en su archivo vio esa imagen y le gustó. Pedimos permisos a sus padres y dijeron que sí.

¿Es para el público infantil o juvenil?

No es para ninguno de los dos. Aunque es importante meterlo en los centros educativos, todo el mundo lo puede leer desde los 15 hasta las 80 años.

Viendo la historia que cuenta, ¿podría llegar a ser un libro de autoayuda?

No lo he pretendido, aunque es una historia de superación en la que Domitila [la protagonista], que tiene una estatura menor a la normal, pelea al máximo.

No sé si nota que hay dos extremos a la hora de educar, niños que tienen sobreprotección y familias que dejan que el colegio los eduque.

Eso te lo firmo donde quieras. En los encuentros les digo a los niños que si no estudian y no leen tendrán un futuro negro. No puede ser que haya chicos de 20 años a los que su madre les hace el desayuno.

Me recuerda lo que dice a unas declaraciones del juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, en las que decía que parece que los padres mandan al colegio a los niños a que los eduquen...

Eso por descontado. Educar tienen que hacerlo los padres. En la escuela se enseñan materias. Un profesor también inculca valores y educación, pero eso tiene que venir de la familia.

¿Qué expectativas tiene respecto a la novela?

Yo soy optimista. Hay una página de reseñas llamada Abretulibro en la que la de mi obra tiene muchas visitas. No espero tener el éxito de grandes escritores, pero me va bien. Mi editor me dice que seguramente sea el autor que más vende en la Región entre el público juvenil.

Supongo que después de casi 400 encuentros en colegios habrá vivido muchas experiencias.

Sí, la mayoría son muy positivas. El otro día se acercó un niño cuando me iba a ir y me dice «¿Le puedo acompañar a la puerta?». Me dio la mano y se fue conmigo hasta la puerta. Cuando llegamos, se lamentó porque iba a pasar a Secundaria y ya no podría venir.