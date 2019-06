Un diagnóstico precoz es vital para disminuir la mortalidad en cáncer de próstata

El Hospital Mesa del Castillo ha incorporado varias técnicas que ayudan en el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, el más frecuente entre los hombres y es el segundo en la población general, por detrás del de colon.

Según el responsable de la Unidad de Próstata de Mesa del Castillo, el doctor Antonio Rosino, "hoy por hoy la medicina solo es capaz de curar los tumores en fases iniciales". De ahí que "hacer un diagnóstico precoz del tumor de próstata es la maniobra más útil para disminuir la mortalidad en este tipo de cáncer", ha señalado, para después reconocer que este tipo de diagnóstico "tiene muy mala fama y a los hombres no les motiva mucho hacerse cosas, pero salva vidas, fundamentalmente a la gente joven".

Añade el doctor Rosino que las técnicas con las que cuentan hoy día permiten un diagnóstico certero y completo de la patología. Es el caso de la biopsia por fusión, que permite unir las ventajas de la Resonancia Magnética multiparamétrica con la imagen ecográfica a tiempo real.

Es decir, ha explicado, "al fusionar ambas imágenes en quirófano podemos tomar las muestras de próstata con total exactitud, por lo que tras su análisis obtendremos un diagnóstico mucho más fiable que con técnicas antiguas".

En una mesa redonda organizada por LA OPINIÓN y la Unidad de Próstata del Hospital Mesa del Castillo de Murcia, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el doctor ha resaltado que la tasa de curación es alta cuando el tumor está localizado solo en la próstata.

El jefe de sección de Radiodiagnóstico del Hospital Morales Meseguer, el doctor Enrique Girela, ha afirmado que la resonancia ofrece la precisión y la ecografía indica el tiempo real, por lo que ha aplaudido los avances en el diagnóstico en este sentido.

No obstante, debe ser un tratamiento "altamente personalizado", según el doctor Rosino, en el que la información previa que se tiene "es fundamental".

Y es que, advierte, salvo en aquellas fases avanzadas el cáncer de próstata "no se manifiesta y no da molestias", de ahí la importancia del diagnóstico precoz, dado que cuando da molestias "es porque lo hemos detectado en fase avanzada".

El paciente Juan Antonio Martínez, portavoz en Murcia de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (Ancap), que ha participado en la mesa redonda, ha relatado su experiencia, hace tres años, cuando se le diagnosticó este tipo de cáncer al acudir a la consulta por un problema de colesterol.

Y es que, según el doctor Rosino, en el cáncer de próstata "hay un abanico muy amplio de opciones, desde tumores poco agresivos que no es necesario tratar hasta tumores extremadamente agresivos".

De hecho, apunta, "en cada persona el tumor es diferente". Fundamentalmente se asocia a la edad, "cuantos más años tienes, mayor es la probabilidad de tener un tumor".

A aquellos hombres que tienen un mayor riesgo se les recomienda un chequeo entre los 40 y 45 años y a la población sin factores de riesgo, el chequeo está indicado entre los 45 y 50 años.

Otros factores de riesgo son los antecedentes familiares o ser de raza negra, ha explicado. El perfil suele ser hombres de entre 45 y 50 años que acuden al médico por otras dolencias y acaban con un estudio de próstata.



Revolución en los últimos años



En los últimos años, el diagnóstico precoz "ha sufrido una gran revolución y las cosas han cambiado". Para saber si tienes cáncer de próstata, ha afirmado, "tienes que hacer un análisis y un tacto rectal, que no te dice si lo tienes o no, pero sí que la próstata está o no sana".

El siguiente paso, en la metodología clásica, era hacer una biopsia en el caso de que la próstata no estuviera bien, pero "al ver los resultados, el tumor lo tenían solo uno de cada tres pacientes y los otros dos tenían problemas de próstata benignos, luego se estaban haciendo biopsias innecesariamente".

Ahora, el estudio que se hace cuenta con técnicas más avanzadas como la biopsia líquida, que se realiza a través de una muestra de orina, en la que se informa si hay probabilidad de tener un cáncer de próstata y si es baja no se realiza la biopsia.

Otra técnica que ha tomado protagonismo es la Resonancia Magnética multiparamétrica, que indica si la próstata está sana o tiene áreas de sospecha, con lo que "se pueden evitar las biopsias innecesarias, y al paciente que sí la necesita se le puede realizar la biopsia por fusión de la que hemos hablado anteriormente".

El jefe de la sección de Radiodiagnóstico del Hospital Morales Meseguer ha recordado que cuando había sospechas de un cáncer, "el órgano se pinchaba a ciegas (para realizar la biopsia), sin saber dónde estaba la posible lesión o incluso si había lesión".

La resonancia multiparamétrica, asegura, es prácticamente como una resonancia convencional, pero el tiempo de secuencias "es especial, ya que nos da información morfológica y además funcional, datos que indican la densidad celular o movimiento de moléculas de agua".

Ello "ha permitido detectar más lesiones y cánceres significativos, que ponen en riesgo la salud y la vida del paciente".

Para concluir, todos los intervinientes han vuelto a insistir en que el diagnóstico precoz salva vidas, por lo que se recomienda acudir al médico de cabecera para los correspondientes chequeos.