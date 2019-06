Urralburu contradice a Pablo Iglesias: "La responsabilidad de la debacle no es de los territorios"

El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado este sábado que la formación 'morada' debe realizar una conferencia política para definir el nuevo rumbo que debe seguir tras el ciclo electoral. Ha apuntado además que no comparte el análisis de Pablo Iglesias de que la debacle electoral se haya debido a una mala implantación territorial.

"No compartimos desde la Región de Murcia que la responsabilidad sea de los territorios, tenemos una implantación mayor que en 2015 y el resultado ha sido muy malo porque venimos de un carro de resultados muy negativos en los últimos procesos electorales", ha indicado en declaraciones a los medios al término de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal (CCE).

A juicio de Urralburu, en Murcia se han visto afectados por el voto útil, algo que, dice, ha ocurrido especialmente donde ha gobernado el PP, y por la lógica de la segunda vuelta. Con todo, ha añadido que el debate de hoy ha sido productivo y ha podido lanzar la propuesta de esa conferencia política que la formación "se merece".

Este debate que propone Urralburu, no se trataría de una asamblea ciudadana, "no" es un Vistalegre III, puesto que no abriría cuestiones como la estructura del partido ni el liderazgo del mismo. Además, ha insistido en que se debería realizar una vez se aclare el panorama político actual de entrada en distintos gobiernos.