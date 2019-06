Joan Clos: "Murcia tiene un fuerte posicionamiento estratégico y un gran potencial"

Murcia se va a convertir el próximo día 20 en la capital del desarrollo y la sostenibilidad, con la celebración de la jornada CityHub, que va a reunir a expertos en torno a ponencias y charlas para tratar un tema, el del crecimiento de las ciudades, que afecta tanto a las administraciones públicas como a las empresas de todos los ámbitos de actividad y tamaños.

Joan Clos, experto en ciudades y al frente durante ocho años de ONU Habitat, además de incluir en su currículum los cargos de alcalde de Barcelona y Ministro de Industria, abrirá la jornada con una ponencia sobre el potencial que hoy tienen las ciudades para reforzar su posicionamiento, con una dimensión urbanística, económica y humana sostenible y que garantice un mejor futuro para todos.

¿Cuáles son los principales retos que tienen hoy ante sí las ciudades?

Básicamente, las ciudades tienen en este momento el gran reto de su crecimiento, con una aceleración sin precedentes en la historia de la urbanización. Afortunadamente, en Europa este crecimiento no es tan fuerte, pero presenta otros problemas como la transición demográfica y un relativo envejecimiento de la población.

Centrándonos un poco más en los aspectos económicos y sociales, yo diría que, después de la crisis de 2008, los retos más importantes son la equidad en el crecimiento, contener las desigualdades crecientes y garantizar el empleo de calidad.

También hay que tener en cuenta la concentración en las ciudades de buena parte de la población. Este hecho suele producir una gran presión sobre los precios de la vivienda haciendo que la vivienda asequible sea en estos momentos otro de los grandes retos que va ganando peso en la lista de prioridades de la población.

Usted ha liderado en la ONU durante ocho años el programa destinado a conseguir un mejor futuro urbano. Teniendo en cuenta los retos que describe, ¿cómo avanzar hacia ese mejor futuro?

Debemos garantizar un desarrollo sostenible. De hecho, las Naciones Unidas, a través de la aprobación de los ODS y de la Agenda 2030, insiste en que sigue siendo necesario un desarrollo, pero compatible con la sostenibilidad. Es decir, compatible con el mantenimiento del ecosistema sobre el cual los humanos estamos asentados. De aquí deriva que temas como el cambio climático estén añadiéndose a la preocupación sobre el futuro. Y las ciudades, en la medida que son generadoras de gases de efecto invernadero y consumidoras de energía, tienen ante sí un reto enorme. Tenemos que conseguir, por lo tanto, empleo, prosperidad, equidad y, al mismo tiempo, revertir el problema del cambio climático.

En este entorno, ¿qué valores diferenciales y oportunidades encuentra en Murcia?

Murcia tiene una grandísima tradición, primero por su posicionamiento estratégico en el Mediterráneo, como también por su historia, con la influencia del Imperio Romano y la presencia de los árabes, así como después la Reconquista y la Edad Media. Más reciente es su pujanza como región rica y próspera a la vez que, en términos de industria auxiliar agraria, como capital industrial. Todo esto hace que Murcia tenga un extraordinario potencial como área geográfica estratégica en el contexto de Europa, a donde exporta materiales sobre todo del sector primario.

Pero también tiene problemas derivados de su propia ubicación, como es la necesidad de conseguir una gestión óptima del agua para administrarla de una manera eficiente.

A esta visión más histórica habría que añadir los nuevos retos de la digitalización, la economía del conocimiento y la integración de las nuevas energías renovables.

Así que en este cruce entre el aprovechamiento de los recursos naturales propios de Murcia y la preparación para la transición energética, la transición climática etcétera, se encuentran los grandes activos que tiene Murcia, aunque tengamos que poner mucha atención en la gestión de sus recursos naturales, sobre todo los más escasos.

En su charla de CityHub el próximo 20 de junio va a hablar sobre las claves para generar crecimiento y oportunidades. ¿Nos puede adelantar algo?

Las ciudades, aparte de ser mercados, capitales administrativas, centros culturales, etc.€ en la economía post manufacturera tienen un papel muy importante como generadoras de conocimiento. Precisamente, en él se basa la nueva economía, con el conocimiento que parte desde la información como recurso más preciado.

Hoy, la información se ha convertido en sí misma en un factor de producción y, como tal, la información y el conocimiento tienden a crecer en los ámbitos urbanos porque la densidad de población, los intercambios, los flujos de población, las ciudades grandes se han convertido en hubs de información.

Todo esto forma parte de la nueva economía y en este sentido las ciudades no sólo no han disminuido su rol en el sistema económico productivo sino están creciendo. Es decir, hay un redescubrimiento de la ciudad como factor de producción de desarrollo.

Además, en la medida en que este desarrollo tiene que ser sostenible, los retos son no disminuir su capacidad de creación de información y conocimiento y, a la vez, hacerlo de forma que no sea un problema de congestión, ruido, etc. Lo que los economistas llaman externalidades negativas.

Así que hay que ocuparse de las ciudades, pero no tan sólo porque son sedes donde vive mucha población, sino porque son también fábricas de conocimiento. Esto es lo que la Nueva Agenda Urbana está proponiendo en estos momentos, sobre todo de cara a resolver los retos que hemos mencionado antes, como la generación de empleo de calidad, y poder así avanzar hacia una equidad que pueda mantener los equilibrios sociales que se han conseguido en Europa, principalmente después de la segunda guerra mundial.

¿Cómo considera que se debe incorporar a todos los agentes de una ciudad (empresas, ciudadanos, asociaciones, etc€) en este objetivo común del crecimiento y la sostenibilidad?

Hay que proponer proyectos atractivos, que movilicen a la gente, que toda la población vea una posibilidad de conseguir un juego win win, no juegos donde lo que uno gana el otro lo pierde. Se tienen que conseguir procesos que ayuden a un desarrollo sostenible, más equitativo a la vez sostenible. Pero no hablamos de sostenibilidad únicamente en el aspecto ambiental, sino también económica y socialmente. Estas son las tres bases de la sostenibilidad en el sentido más moderno: sostenibilidad ambiental, económica y social.