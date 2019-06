El PSOE allana el camino hacia el pacto con Cs al renunciar al Impuesto de Sucesiones

El candidato a la presidencia de la Región de Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, acaba de manifestar que su partido está dispuesto a "ofrecer soluciones" y "puntos de acuerdo" con Ciudadanos para alcanzar un pacto de Gobierno. "Por ejemplo, uno que parecía muy importante para Cs, el Impuesto de Sucesiones, seguro que no va a ser un problema o inconveniente si realmente están por la labor de ofrecer esa regeneración necesaria y ugente que la Región necesita por higiene democrática", ha dicho.

Conesa ha hecho estas declaraciones minutos antes de comenzar en Murcia las negociaciones con Ciudadanos para un posible pacto de Gobierno en la Comunidad Autónoma, y ha dejado claro que la única vía para lograr esta regeneración pasa por un acuerdo entre socialistas y naranjas.

Además de puntualizar que la suma no la dan solos PP y Cs, sino que necesitan a Vox, dijo entender que el partido de extrema derecha estuviera enfadado porque le quieren dejar al margen de las negociaciones. "No sé si Cs y el PP no saben sumar o no quieren", pero ellos solos no alcanzan la mayoría absoluta que sí logran PSOE y Cs.

Por su parte, la candidata de Cs al Gobierno regional, Isabel Franco, también ha realizado declaraciones antes del encuentro y ha comentado, al ser informada de la propuesta de Conesa sobre el impuesto que "es una buena noticia para empezar" a negociar.

Además, Franco ha insistido que al igual que lo hicieron ayer con el PP, hoy van "a dialogar y escuchar" al PSOE, con el objetivo de conocer las propuestas "donde más cerca nos encontramos".

"Sabemos que hay cuestiones donde coincidimos plenamente con ellos (PSOE), como las que se refieren a la regeneración política, a la política social y a las relacionadas con la igualdad", ha comentado. Y ha añadido que "para nosotros es importante un acuerdo de coalición con el partido que más cerca se encuentre de nosotros con el fin de dotar de estabilidad a la Región en los próximos cuatro años".