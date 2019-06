La Audiencia da carpetazo a la instrucción del caso desaladora al aplicar la reforma del PP

La Fiscalía espera que el juzgado decida la apertura de juicio con las diligencias practicadas dentro de plazo.

La instrucción del caso de la desaladora de Escombreras se ha dado por terminada tras una resolución de la Audiencia Provincial, que ha aplicado a esta causa la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del PP que reduce a seis meses el plazo para la investigación judicial. El tribunal presidido por el magistrado Juan del Olmo considera que el Juzgado de Instrucción número 5, que instruye el llamado caso La Sal, aceptó fuera de plazo la 'complejidad' de la causa, el paso necesario que habría permitido continuar la instrucción durante 18 meses, por lo que admite un recurso y revoca la decisión de la magistrada. Como no cabe recurso contra el auto de la Sección Tercera, la Fiscalía espera que el Juzgado decida la apertura de juicio mediante un procedimiento abreviado con las diligencias practicadas dentro de plazo. Para el Ministerio Público, pueden ser suficientes.

La Audiencia no se pronuncia sobre la prescripción del delito o la validez de las diligencias practicadas, al entender que el recurso solo puede afectar a los plazos de la instrucción. La apelación que ha llevado a darla por cerrada fue presentada, entre otros, por la exasesora de Agricultura María Antonieta Fernández y el abogado Andrés Arnaldos, que está investigado en la causa por haber sido secretario general y letrado de la sociedad pública Desaladora de Escombreras, la titular de los contratos firmados con ACS.

El carpetazo se ha producido una semana antes de que declararan como testigos antiguos responsables de la Administración regional, como el ex interventor y el ex director general de los Servicios Jurídicos. También estaban citados para la próxima semana los exalcaldes de Murcia y Cartagena Miguel Ángel Cámara y Pilar Barreiro. Según indicaron fuentes de la Fiscalía, estos testigos podrían ser citados para prestar declaración en el juicio.

«Analizando el testimonio remitido, estimamos que la infracción cometida no tiene la más mínima justificación por cuanto desde el 21 de mayo de 2018 se tenía conocimiento de la solicitud de complejidad de la causa formulada por el Ministerio Fiscal, así como de su evidencia; sin embargo, no se practica el preceptivo trámite de audiencia dentro del plazo, sino pasados 21 días de la fecha de vencimiento, en concreto, en providencia de 28 de septiembre de 2018», dice el tribunal. Añade que la resolución en la que se declaraba la complejidad se produjo el 11 de octubre, cuando «había transcurrido ya el término de seis meses que prevé el artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a partir del cual ni es posible ya practicar diligencias no acordadas ni disponer la declaración de la causa como compleja o acordar la prórroga del referido término».

Aunque reconoce que «esta misma sección admitió la posibilidad de declarar la complejidad fuera de plazo», precisa que esta decisión fue adoptada «antes de que el Supremo se pronunciara al respecto».

El pasado día 4 de junio la Fiscalía había remitido al Juzgado un escrito en el que se oponía a la suspensión y recordaba que la solicitud de declaración de causa 'compleja' fue presentada dentro del plazo legal. Añadía que «cualquier actuación omisiva del juzgado no puede suponer nunca la merma del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución», informa Efe.

También exponía que cuando se procedió al reparto de la causa entre los órganos jurisdiccionales, ya llegó al juzgado en el que finalmente recayó con la declaración de causa compleja. «Hay sobrados argumentos jurídicos para sostener la validez de todo lo actuado y la causa fue compleja desde el principio por la naturaleza de los delitos investigados, su relevancia, la extensión temporal, etcétera», afirmaba.