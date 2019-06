Vox PP se reunirán por la tarde sin Ciudadanos

Primero Ciudadanos y después Vox. El PP se reunirá por la tarde este jueves con los dirigentes regionales de Vox. Se trata de la primera toma de contacto oficial entre ambas fuerzas, que valorarán la situación política.

Desde Vox señalan que pondrán encima de la mesa el veto de Ciudadanos. Vox no favorecerá la formación de un eventual gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos en la Región si no participa de forma activa en las negociaciones postelectorales con las dos formaciones, y no sólo con el PP, como así subrayaba ayer en declaraciones a Efe su secretario general en la Región, Pascual Salvador Hernández.