La aspirante cartagenera a Miss Mundo: "Ahora no solo se valora la belleza física"

"Con mucha ilusión y ganas". Así afronta la cartagenera Sandra Grohs la competición para representar a España en Miss Mundo, que se celebrará el próximo 18 de agosto en Melilla. La joven de 26 años representa a la Región de Murcia en el certamen nacional y va dispuesta "a dejar a la comunidad en el mejor lugar posible", cuenta en declaraciones a La Opinión.

Sandra trabaja en el servicio de Atención Primaria de una clínica privada de Cartagena, labor que compagina con el Máster de Medicina Estética que cursa y al que le quedan tan solo dos semanas para llegar a su fin. La Medicina la mantiene ocupada, "de ahí que haya dejado aparcados mis trabajos como modelo". Pero no podía negarse a aventurarse en la carrera hacia la corona de Miss Mundo. "Me contactaron desde Miss World España y dije que sí, lo veo como una oportunidad de vivir una experiencia enriquecedora que me va a permitir conocer a mucha gente y visitar otros lugares como Melilla", explica.

Sandra, en el pantano de Mula. Imagen de @jose_arqui.

La cartagenera también saca tiempo para preocuparse por el medio ambiente. Forma parte de PlogginRRevolution, una asociación que promueve el ejercicio a la vez que cuida el entorno con recogidas de basura. "Deporte es salud y si al mismo tiempo cuidas del medio ambiente, mucho mejor", señala Sandra, quien desde pequeña siempre ha sido "muy amante de la naturaleza y los animales". Vivió una infancia "muy feliz" en La Manga, cerca de Cabo de Palos, donde "la naturaleza estuvo muy presente". A los 18 años se trasladó a Murcia para estudiar el grado en Medicina y actualmente reside en el centro de Cartagena. Su exótico apellido lo ha heredado de las raíces alemanas de su padre, mientras que su madre es española y se ha criado entre Alicante y la ciudad portuaria.

Sobre la controversia y críticas que rodean a los certámenes de belleza, la joven no considera que estén marcados por el machismo. "Antiguamente solo se valoraba la belleza física de la mujer, ahora sí que es verdad que la apariencia sigue siendo muy importante pero se valoran otras cosas, está empezando a haber un cambio". Un ejemplo de ello es que se eliminó como prueba del certamen el desfile en bañador. "Ahora ya no tenemos que pasearnos en biquini", destaca Sandra.

Para conseguir el título de Miss Universo España, la cartagenera se enfrentará a distintas pruebas. Una de ellas le hace especial ilusión, puesto que podrá exhibir el traje típico de Cartagena. Las candidatas tendrán que desfilar con un traje regional y Sandra ha optado por vestir el de la ciudad portuaria. Además, tendrá que desfilar vestida con traje de gala, y no solo eso, el certamen también consiste en pruebas físicas, valora el proyecto social que hay detrás de cada candidata y celebra una prueba de talentos. "Aún no lo he decidido, pero quizá realice un exhibición de acroyoga", otra de las aficiones de la representante de la Región. "Lo normal es bailar o cantar, pero no es lo mío", señala entre risas.

El 18 de agosto Sandra conocerá si llega a representar a España en Miss Mundo. Pase lo que pase, su deseo de dejar a la Región de Murcia en un buen lugar parece cumplirse.