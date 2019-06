Murcia es una de las regiones que se resisten al salario mínimo de 900 euros

Murcia es una de las comunidades autónomas en las que se está produciendo una mayor resistencia a la aplicación del salario mínimo interprofesional de 900 euros, junto con Extremadura y Andalucía, según denunciaba este miércoles el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Por su parte, el secretario general del sindicato en la Región, Santiago Navarro, anunciaba que en las próximas semanas denunciará ante la Inspección de Trabajo a los sectores que siguen sin subir el sueldo a los trabajadores con salarios más bajos, aunque debía haberse aplicado desde el 1 de enero.

CC OO va habilitar en 14 días una web para que los asalariados comprueben, con su nómina y sus complementos, a través de un simulador, si les han aplicado la subida correctamente, tal y como establece el decreto ley. El sindicato ha lanzado una campaña bajo el lema '#QueNoTeLaJueguen' para garantizar que se cumpla la subida del salario mínimo. «Las empresas que se resistan a su aplicación van a tener en frente a CC OO», ha apostillado el líder del sindicato.

Además, Sordo añadió que algunas empresas no están aplicando correctamente la subida, ya que incluyen pluses individuales como la antigüedad en el salario base para eludir este incremento. El sindicato ha dejado claro que el salario mínimo es la suma del salario base, las pagas extras y los complementos no causales, es decir, los complementos o pluses que percibe la totalidad de la plantilla sin estar supeditados a causa alguna. Así, indicó que la suma de estos tres conceptos tiene que alcanzar los 900 euros, mientras que los pluses recogidos en el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, como la antigüedad, la nocturnidad o lo turnos, no deben compensarse y se deben añadir aparte; es decir, estos pluses no pueden sumarse al salario base para, en caso de que este último sea inferior a 900 euros, se llegue a esta cifra sin necesidad de proceder a aplicar el incremento.

La secretaria de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, hizo hincapié en que estos complementos salariales deben adherirse y que únicamente se compensarán o absorberán si lo recoge el convenio colectivo de referencia. Aunque el sindicato no tiene datos concretos de a cuántos empleados puede estar afectando la no aplicación de la subida del salario mínimo, CC OO calcula que «cientos de miles» de trabajadores podrían encontrarse en esta situación. Sordo resaltó que en este momento únicamente se han beneficiado 1,2 millones de personas de la subida del SMI. Añadió que también hay empleados con sueldos superiores que tendrían que aumentar su salario.