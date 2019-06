La Fiscalía discrepa y señala que nada impide investigar más tiempo

La fiscalía considera que nada impide que la causa en un juzgado de Murcia por un presunto caso de corrupción en la construcción y adjudicación de la desalinizadora de Escombreras, con exaltos cargos autonómicos investigados, pueda ser declarada compleja y contar con hasta 18 meses para la instrucción.

A raíz del auto de la Audiencia Provincial de Murcia conocido este jueves, que anula esa declaración por haber sido acordada por la juez que dirige las investigaciones más de un mes después de transcurrir el plazo de seis meses, Efe ha tenido acceso al escrito de la fiscal del caso de la planta de Cartagena.

El escrito está fechado el pasado 4 de junio, antes de conocerse la resolución de la Audiencia, y en él la fiscal, que respondía a la petición de la jueza para que se pronunciara sobre la petición de suspensión del procedimiento planteada por algunas defensas, se oponía a ella.

Indicaba que los recursos de los abogados no tenían efecto suspensivo, por lo que nada se oponía a ordenar la práctica de más diligencias ni a desarrollar las ya ordenadas: "No hay causa legal alguna para no continuar el curso normal del procedimiento, so pena de incurrir en dilaciones indeseables".

Y añadía que el ministerio público solicitó la ampliación del plazo de instrucción antes de que acabaran los seis meses, para recalcar que "cualquier actuación omisiva del juzgado no puede suponer nunca la merma del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución".

También exponía que cuando se procedió al reparto de la causa entre los órganos jurisdiccionales, ya llegó al juzgado en el que finalmente recayó con la declaración de causa compleja.

"Hay sobrados argumentos jurídicos para sostener la validez de todo lo actuado y la causa fue compleja desde el principio por la naturaleza de los delitos investigados, su relevancia, la extensión temporal, etcétera", afirmaba.

Fuentes de la defensa del caso, en el que se investiga, entre otros, al exconsejero de Agricultura y Agua Antonió Cerdá y a otros exaltos cargos del Gobierno del PP presidido por Ramón Luis Valcárcel, han dicho a Efe que está en el aire la declaración como testigos de varios exalcaldes, del interventor general de la comunidad autónoma y de un exjefe de sus servicios jurídicos, convocados para la próxima semana.

Según las mismas fuentes, procede anular esas citaciones, ya que fueron acordadas por la jueza el pasado 22 de abril, cuando el plazo de la instrucción, según el auto de la Audiencia, había concluido el 7 de septiembre de 2018.