No dan más tiempo a la investigación del caso Desaladora

La Audiencia Provincial de Murcia, en auto notificado hoy, ha revocado la declaración de la instrucción compleja en las diligencias previas del juzgado de Instrucción 5 de Murcia, conocidas como caso 'Desaladora' o 'La Sal', informa el TSJ.

El tribunal estima el recurso planteado por una de las defensas y deja sin efecto la declaración de complejidad al considerarla extemporánea "por haberse efectuado una vez vencido el plazo de 6 meses de la instrucción".

En el presente caso, el procedimiento se inició por auto de 28 de abril de 2016, pero al decretarse el secreto de las actuaciones, el plazo máximo de instrucción se vio paralizado.

Alzado el secreto por auto de 7 de marzo de 2018, comenzó el cómputo de los seis meses, "y no concurriendo circunstancia alguna que lo paralizara o interrumpiera, el mismo venció el 7 de septiembre de 2018", añade el auto.

Con lo que, "es claro que cuando se dicta el auto que declara la complejidad de la causa, el 11 de octubre de 2018 el plazo había vencido", concluye el tribunal.

Y, además, añade, que el retraso no está justificado, "por cuanto desde el 21 de mayo de 2018 se tenía conocimiento de la solicitud de complejidad de la causa formulada por el Ministerio Fiscal".

En relación a las alegaciones formuladas por los recurrentes sobre la validez o no de determinadas diligencias, o la prescripción del delito, la Audiencia entiende que "no es posible tomar decisión alguna en el presente recurso de apelación por cuanto el mismo se dirige contra una determinada resolución consistente en declarar compleja la causa", aunque "ello sin perjuicio del derecho de la parte a plantear dichas cuestiones en el momento procesal adecuado". Contra este auto no cabe recurso.