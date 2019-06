"Cartas amenazantes" de Hacienda a los autónomos

Los autónomos se sienten intimidados por lo que consideran «cartas amenazantes» de Hacienda, en las que se pone en duda la veracidad de su datos fiscales, porque «no coinciden con la media del sector», según ha explicado la presidenta en funciones de la organización de autónomos ATA en Murcia, Celia Ferrero. La representante de ATA, que es también vicepresidenta de la organización nacional, se lamentaba de que «nos dicen que estas cartas no van dirigidas a los autónomos, sino a los que son miembros de sociedades», pero advierte de que hay también muchos administradores de empresas, que no saben con «qué criterio se miden los datos».

Según los últimos datos facilitados por la Seguridad Social, la Región ha superado por primera vez en mayo la barrera de los 100.000 afiliados, una cifra que no se alcanzaba desde antes de la crisis. De acuerdo con las cifras afiliación correspondientes al pasado mes, en la Región hay 100.362 autónomos dado de alta. Celia Ferrero apuntó que los autónomos son «partidarios de la política del primer aviso» por parte de Hacienda, pero se queja de que el contenido de las misivas remitidas por la Agencia Tributaria es «demasiado genérico.

Añadió que antes de remitir estas cartas debería haberse producido una consulta a las organizaciones que agrupan a los autónomos y aseguró que estos «se sienten bajo una amenaza. Aunque sea a título informativo, te están diciendo que puede haber actuaciones posteriores». Precisó que en las cartas se les indica que sus declaraciones e ingresos resultan sospechosas porque no se ajustan a los estándares medios del sector a los que corresponden. «¿Cuáles son los estándares medios», se pregunta.

En las misivas también se les alerta de que la Agencia Tributaria vigila las cifras de sus cuentas bancarias. La presidenta de ATA indicó que los destinatarios no pueden corregir los datos a los que se refiere. «Si no sabes dónde está el defecto, no se puede subsanar», concluyó.