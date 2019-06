María José Peñalver: "La ciudad se creó para las personas, no para el tránsito de vehículos"

Es la primera mujer que está al frente de una institución tradicionalmente dirigida por hombres, que siente especial predilección por los proyectos de rehabilitación. Confiesa que la recuperación de Monteagudo es uno de los proyectos en los que le gustaría participar y apuesta por la formación y las nuevas tecnologías para renovar la actividad profesional.

María José Peñalver (Murcia, 1968) ha vivido dos crisis inmobiliarias, porque terminó los estudios cuando empezaba la de 1992, aunque se lanzó a buscar trabajo y consiguió entrar en una empresa de Valencia. Recuerda que participó en un máster promovido por el Consejo General de Colegios de Arquitectos e impartido en Murcia, que era gratis para las mujeres, aunque se apuntaron muy pocas. Es una profesional hiperactiva, que monta a caballo, practica natación y asegura haber descubierto la música gracias a sus tres hijos, cada uno de los cuales toca un instrumento distinto. Como decana apuesta por facilitar la formación, teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales y de la nuevas tecnologías.



¿Hay más mujeres ahora en su profesión?

Cuando empecé a estudiar Arquitectura, ni siquiera me planteé cómo estaba la cuestión del género. En aquella época éramos muy pocas en el ejercicio libre de la profesión. Las que terminaban apostaban por una plaza en la Administración, quizá porque ofrecía un horario más cómodo y era garantía de estabilidad. La verdad es que se colocaban fácilmente. Las mujeres representan el 35% de los colegiados.

A usted no le tentó opositar.

Yo he probado todo. Sentí curiosidad por la Administración después de haber trabajado en Valencia en la rehabilitación. Estuve un año becada por la Dirección de Cultura para hacer un plan director y resultó una experiencia diferente, que me gustó mucho. Estuve seis o siete años en el Ayuntamiento de Campos del Río como arquitecto municipal, pero a mí el lío me gusta, lo de entrar y salir. No me asusta el trabajo ni las jornadas largas. Me gusta organizarme yo mi propio horario, sobre todo cuando mis hijos eran pequeños. No me ha gustado nunca que me organicen la vida. Ese perfil va muy bien con el ejercicio libre en un estudio de Arquitectura.

¿Usted también ha sufrido la crisis del sector inmobiliario?

La he sufrido como cualquier ciudadano, creo que nadie se ha librado. Lo que sí hemos dicho muchas veces, porque ha sido motivo de preocupación en el Colegio, es que la crisis fueron unos años, pero ahora hay que asumir que hay otra situación, que hay que cambiar el chip, porque con este escenario tenemos que convivir, adaptándonos a él. Hay que verlo como un factor de oportunidades también. El arquitecto que está más receptivo a otros intereses encuentra otras oportunidades.

¿A qué se refiere?

La creatividad se puede enfocar de muchas maneras. Hay que salir adelante y plantearse trabajar en otro campo; por ejemplo, tenemos equipos de arquitectos que trabajan el cartón de una manera impresionante. Han invertido en tecnología e investigación y fabrican muebles, escenografías, juguetes y bancos en los que te puedes sentar, que son una maravilla y que se están exportando fuera de España. Es llevar a la más alta tecnología a un material que antes se utilizaba para hacer cajas. Otros compañeros se dedican al diseño artístico de joyas inspiradas en elementos arquitectónicos; hay arquitectos escritores, galeristas y otros que están trabajando de la mano con empresas constructoras.

¿Los arquitectos se sienten responsables o víctimas del paisaje de urbanizaciones fantasma?

Ese paisaje, antes o después, se tendrá que intervenir. Nosotros formamos parte de una cadena y trabajamos atendiendo a una legislación vigente. ¿Que eso puede dar pie a que haya que repensar todo y cambiar la legislación? Pues se está en ello. Pensando en positivo, lo que creo es que ahora mismo no se volvería a repetir y que el arquitecto tiene en el punto de mira la sostenibilidad y la economía circular. Estamos apostando por el respeto al territorio y al lugar y eso conlleva apostar por la rehabilitación del parque inmobiliario y posiblemente se tendrá que tomar alguna decisión sobre estas actuaciones urbanísticas para que dejen de ser fantasmas. Hay una responsabilidad colectiva, pero las decisiones se toman en función de los errores anteriores.

¿Cree que ese modelo va a continuar o hay una vuelta a la ciudad tradicional en altura?

Creo que no se va a volver, ahora mismo se apuesta por la ciudad compacta, que es mucho más sostenible, porque el rendimiento de los recursos es mucho mayor. Apostamos por una ciudad que vele por la movilidad bien resuelta. La ciudad tiene que ser para el ciudadano, no para el coche, eso está completamente superado. La ciudad se creó para las personas, no para ser una zona de tránsito continuo de vehículos. Ahora mismo no se plantea ya solo el problema de la movilidad, sino también el de la contaminación, que es muy importante. También tenemos que considerar la peculiaridad de cada territorio, que en el caso de Murcia es la Huerta. Hemos cometido errores, pero hay muchas estrategias y muchos foros en los que se busca la convivencia entre una ciudad amable y sostenible con una Huerta viva. La Huerta en Murcia aún es bastante grande. Hay cosas que se podían haber hecho mejor, pero aún se puede apostar por la recuperación.

Si el edificio Moneo se presentara ahora, ¿cree que volvería a provocar la misma polémica?

A los arquitectos el proyecto no nos podía parecer más acertado con el entorno, más respetuoso con la Catedral y más elegante. Para nosotros fue una obra de sobresaliente. También llegamos a entender que la gente al principio lo rechazara. La condición humana es así, tenemos una gran inercia; no quiero decir que seamos cobardes, pero muchas veces pensamos que haciendo réplicas no se mete la pata. Con conocimiento y con formación las cosas se entienden mejor. Con iniciativas como 'Pase sin llamar', la gente está entendiendo la Arquitectura. También hubo polémica con la plaza de Santo Domingo o con el Paseo Marítimo de La Ribera.

¿Qué le parece el proyecto para el barrio de La Paz que López Rejas quiere reactivar?

Estamos expectantes ante cualquier actuación. Cada uno puede tener su opinión, pero la situación actual es que hay un proyecto que está aprobado y que por ley, la empresa está en su derecho de sacarlo adelante, independientemente de que hay más alternativas a eso. Yo represento al Colegio y no puedo dar mi opinión personal. El plan especial está aprobado por el Ayuntamiento y el promotor está en su derecho, pero lo que no se puede hacer es estar con un paréntesis eterno y seguir sin ninguna actuación. No sé en qué situación está el proyecto, pero ese barrio merece una actuación digna. Los estudios realizados revelan que también es necesario actuar en el plano sociológico.