Los autores del 'Manifiesto por la Regeneración' piden las firmas de la ciudadanía

Jerónimo Tristante, escritor y una de las firmas que suscribe el 'Manifiesto por un pacto por la Regeneración', ha iniciado a través de la plataforma Change.org una petición para que cualquier ciudadano pueda suscribirse a sus demandas, que abogan por un pacto entre Ciudadanos y PSOE para encabezar el Gobierno Regional.

Más de 1.000 personas han firmado de momento el documento, que apenas lleva unas horas activo. Para hacerlo, haz clic aquí.

Este es el testo del Manifiesto completo:

Los resultados, tras las recientes elecciones, han dejado un marco abierto para la celebración de distintos pactos. Nadie puede negar que en estos, Ciudadanos es la llave en muchos de los municipios y en el gobierno de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, frente a quienes esperábamos reuniones, acuerdos celebrados en alguno de los maravillosos rincones de esta Región nos encontramos con que las decisiones se toman en otros lugares y eso no es de recibo por diversos motivos:

En primer lugar, consideramos que el futuro de nuestra Región debe decidirse aquí, y no en Madrid u otros ámbitos, donde nuestra Comunidad y sus ciudadanos entran en un extraño reparto de voluntades y territorios donde se nos menosprecia y no se tienen en cuentan nuestras inquietudes, problemas y necesidades. No somos ciudadanos de tercera clase ni un territorio menor. Queremos que sean los políticos que hemos votado en las elecciones autonómicas los que debatan y decidan nuestro futuro.

En segundo lugar, porque creemos que las conversaciones para establecer el Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma se deberán revisar solo aquellos temas que interesan a los habitantes de la Región: sanidad, educación, medio-ambiente..., aquellos en los que la administración autonómica es competente conforme al artículo 148 de la Constitución Española y a lo recogido en nuestro Estatuto de Autonomía.

En tercer lugar es criterio aceptado entre los politólogos que se ha de buscar, en determinadas circunstancias, una alternancia política que evite la corrupción. En este sentido, no esta de más recordar, que en Andalucía, por ese mismo motivo y no respetando la lista más votada, el partido llave, una vez más Ciudadanos, favoreció el cambio para sustituir a un partido que llevaba 36 años en el poder, el socialista.

A nadie se le oculta que el Partido Popular, cuyos posibles casos de corrupción en la Región están siendo investigados y ocupan portadas, lleva 24 años de gobierno ininterrumpido con los problemas que ello plantea para la salud democrática. Ante esta situación, no es extraño demandar las promesas realizadas, en campaña electoral hace apenas diez días, por una de las cabezas de cartel del partido Ciudadanos, Inés Arrimadas, cuando dijo: ¿Os imagináis ahora 28 años gobernando los mismos en la región de Murcia?

Los abajo firmantes somos de diversas tendencias y miradas pero todos coincidimos en que es necesaria una renovación de las instituciones murcianas, se necesita un cambio que permita aire fresco en los gobiernos, una regeneración democrática.