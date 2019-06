Longinos Marín: "Las empresas más responsables son también más competitivas"

Longinos Marín es Doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Murcia y desde 1997 ejerce como profesor en el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Ha publicado 25 artículos sobre RSC en prestigiosas revistas nacionales e internacionales y es autor de 15 libros relacionados con la responsabilidad social. Desde 2010 dirige la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia, y recientemente ha accedido al cargo de vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia de la UMU.

¿Qué es la responsabilidad social?

Es una forma de gestionar organizaciones basada en mejorar las relaciones con los grupos que la forman, que son los dueños, directivos, clientes, empleados, proveedores, sociedad o medio ambiente, y que se basa en generar impactos positivos a todos ellos, manteniendo un equilibrio entre todos sus intereses. Las empresas tienen que ganar dinero y obtener beneficios, pero si quieren mantenerse a largo plazo es importante el cómo lo hacen. Todos los grupos de interés (clientes, proveedores, empleados€) proveen de recursos a la empresa, por tanto, la empresa los necesita y estos grupos deben estar satisfechos. En eso consiste la RSC, en conseguir que los grupos de interés estén identificados con la empresa, y los lazos sean sólidos y consistentes.

¿Qué beneficios tiene la RSC?

La identificación de los clientes conlleva una mayor fidelidad, con los empleados significa aumentar el talento, con los proveedores significa confianza, etc. El resumen es la competitividad. En la Cátedra de RSC hemos hecho muchos estudios, publicados en las revistas con mayor impacto científico, que demuestran claramente que las empresas más responsables son más competitivas y gozan de una mayor confianza de los clientes.

¿Cree que las empresas de la Región aplican debidamente medidas sobre responsabilidad social?

En Murcia hemos madurado notablemente en los últimos años en temas de RSC, una idea impulsada desde la universidad y la administración pública. Una buena muestra de ello lo damos en los dos libros que hemos publicado sobre el nivel de RSC en empresas. También se han recogido muchas de las buenas prácticas en RSC en tres libros sobre RSC en empresas de la Región.

¿Qué aspectos son más importantes para las compañías murcianas?

El tejido empresarial murciano está compuesto principalmente por empresas pequeñas que siempre priorizan políticas basadas en mejorar las relaciones con clientes y trabajadores. Las empresas más grandes son más sensibles a los temas de gobierno corporativo. En los últimos años, especialmente en el sector agroalimentario y de transformación, se ha observado un creciente interés por los asuntos medioambientales.

¿Cómo afecta la política sobre RSC de la empresa a los propios trabajadores?

Todos los trabajadores del mundo queremos lo mismo: buenas condiciones económicas, horarios adaptados, carrera profesional, participación en la toma de decisiones, adecuada comunicación interna, etc., y precisamente en eso se basa la RSC interna. Sólo así una empresa puede retener a los buenos trabajadores y atraer talento externo. Lo más importante en una empresa y lo único que no se puede copiar son las personas. Las empresas que lo ven son las más competitivas y las que afrontarán mejor el futuro.

Ya llevan seis ediciones del Master de RSC en la Universidad de Murcia. ¿Cuál es el objetivo de este máster? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de sus seis ediciones?

El master lo coordina el investigador y gran profesional Pedro Cuestas. En la actualidad, más de 100 profesionales formados en este máster trabajan en empresas de la Región de Murcia. Sin duda alguna, esto constituye un caldo de cultivo fundamental para implantar la cultura de la RSC en el tejido empresarial regional. La VII edición del máster promete novedades para estar al día en el dinámico mundo de la RSC: informes integrados, informes de materialidad, estados de información no financiera, SR10, ODS, GRI Standards, etc. Los estudiantes del máster suelen ser profesionales de empresas a los que se les asigna las competencias en RSC. Por eso, los profesores son principalmente profesionales de la RSC que están ejerciendo, y esto lleva que hayamos decidido que el master sea título propio, y no oficial (eso supondría tener un cuadro de profesores eminentemente universitario). El master es financiable por la Fundación Tripartita.

¿En qué responsabilidades éticas hace mayor hincapié la UMU?

En la UMU hay un firme compromiso de fomentar la transparencia y la participación de los diferentes colectivos en las decisiones de la institución. En 2016 elaboramos un Código Ético, y hace unos meses pusimos en marcha un Plan de Impulso del Código Ético entre todos los colectivos que forman la comunidad universitaria con el fin de dar a conocer los valores que definen a la Universidad de Murcia: Compromiso, Diálogo, Respeto y Responsabilidad.

¿Qué visión tienen los jóvenes alumnos de universidad sobre la responsabilidad social?

Estamos notando en los últimos años una mayor concienciación sobre todos los aspectos medioambientales, ya que los efectos del cambio climático son notables y los movimientos a nivel mundial empiezan a ser seguidos con interés en este sentido. Intentamos enmarcar estas medidas en un paquete de acciones que conllevan ética, compromiso personal, participación, responsabilidad, valores, transparencia y sostenibilidad.

¿Cree que este concepto irá ganando peso en la sociedad en el futuro?

Seguro, y lo vamos a canalizar potenciando el desafío que supone el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, en tanto en cuanto representan los retos que desde Naciones Unidas han marcado como prioritarios de cara a una sociedad y un mundo mejor de cara al futuro.

¿En qué consiste el proyecto de ODSesiones?

ODSesiones es el proyecto que lanza la Universidad de Murcia para abordar, implantar y difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre la comunidad universitaria y la sociedad en general. Hemos diseñado un calendario de actividades que busca el acercamiento de estudiantes, profesores y personal universitario a los 17 ODS a través de un programa de acciones concretas que generan impacto y transformación social para lograr un mundo más libre, justo y sostenible. El calendario de actividades comenzó en febrero de 2019 y se desarrolla hasta abril de 2021, centrándose cada mes en cada uno de los 17 Objetivos. Participan más de 70 ONGs, empresas, la CARM, ayuntamientos, sindicatos, etc. La UMU es hoy un foro de encuentro institucional para el impulso de los ODS.

¿Piensa que la actual concienciación sobre los peligros medioambientales es suficiente?

Para nada, tenemos el problema ya delante y no reaccionamos, y lo pagaremos muy caro. Los informes de la ONU son demoledores. Acabo de leer el último libro de Stephen Hawking donde predice la necesidad de buscar espacios para vivir fuera de la Tierra, ¿no es triste?

¿Qué medidas puede implantar sobre responsabilidad social y trasparencia un organismo público como la Universidad de Murcia?

Vamos a publicar nuestra cuarta Memoria de RSC y pondremos en marcha, una vez más, un sistema de dialogo con los distintos colectivos que forman la comunidad universitaria. En lo referente a transparencia, trabajamos mucho para mejorar nuestros sistemas de información y nuestro portal. Hace cuatro meses, una entidad independiente, DYNTRA, nos calificó como la tercera institución pública más transparente de España.

¿Y sobre sostenibilidad?

El mes pasado se publicó que la UMU se ubicaba en el intervalo 101–200 dentro el ranking mundial de impacto universitario 2019 elaborado por THE University Impact Rankings. Este nuevo ranking es una iniciativa pionera a nivel mundial de Times Higher Education (THE) para reconocer a las universidades de todo el mundo por su impacto social y económico. Este buen resultado se basa en el desempeño obtenido en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando especialmente las posiciones obtenidas en el ODS 3 destinado a garantizar una vida sana y promoción del bienestar para todas las edades (posición 43), el ODS 4 que aspira a conseguir una educación de calidad (la UMU se sitúa en el intervalo 101-200) y el ODS 5 de respeto por la igualdad de género (posición 78). La UMU es una apuesta firme para garantizar la sostenibilidad, sin duda alguna.