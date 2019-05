Policía Nacional alerta de un fraude con una supuesta campaña de detección precoz del ictus

La Policía Nacional ha advertido a través de su cuenta de Twitter de un nuevo fraude, esta vez utilizando como excusa una supuesta y falsa campaña de detección precoz del ictus como excusa para concertar una visita domiciliaria y así obtener más información o incluso algún tipo de prueba gratuita.



Con motivo de la muerte del ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubacalba, la asociación Freno al Ictus, informó que los infartos cerebrales son la segunda causa de muerte más común en España y la primera en mujeres, con unos 120.000 casos anuales, por lo que los autores del fraude estarían aprovechando el momento de preocupación colectiva.



Por ello la Policía Nacional ha querido anunciar que esta campaña no es real, y advierte a los ciudadanos de que no faciliten datos personales a ningún interlocutor y, desde luego, no permitan que entren a su vivienda.





?¡¡ATENCIÓN? #FRAUDE!!?

Se están recibiendo llamadas?? para concertar VISITA DOMICILIARIA por SUPUESTA CAMPAÑA de detección precoz del #ICTUS?

¡NO ES REAL!

NO facilites datos personales ni permitas la entrada a tu vivienda? #denuncia pic.twitter.com/8ePbgyEf0o — Policía Nacional (@policia) 31 de mayo de 2019