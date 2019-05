Miles de pacientes cardíacos se enfrentan al desabastecimiento de sus medicamentos

El doctor Pascual critica que la situación se haya cronificado.

Lejos de resolverse, los problemas de desabastecimiento de medicamentos en las farmacias murcianas va en aumento. Si hace unos meses eran el Adiro, el Apocard e infantiles como el Dalsy algunos de los fármacos que era imposible localizar en las boticas murcianas, esta lista sigue creciendo y ahora se suma a ellos también el Tromalyt 150, un antiagregante plaquetario que suele ser utilizado por miles de pacientes cardíacos que han sufrido un infarto.

Tras la queja de varios afectados que suelen tomarlo y no lo encuentran, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia confirma que existe un problema de abastecimiento de este medicamento cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico y que «como tal no existe otro igual por el que pueda ser sustituido». No obstante, aseguran que existen otras presentaciones de ácido acetilsalicílico de 100 y 300 miligramos, así como el Bioplak de 125 «que es el que más se le parece». Ante la incapacidad del farmacéutico se ofrecer al paciente otro fármaco similar al Tromalyt, desde el Colegio Oficial aconsejan que los afectados acudan de nuevo al especialista y que sea este el que les prescriba el medicamento más adecuado para cada situación.

Uno de los afectados que se ha puesto en contacto con LA OPINIÓN para denunciar esta situación (quien prefiere mantener el anonimato) explica que sufrió un infarto el pasado mes de diciembre y desde entonces viene tomando Tromalyt, pero no ha sido hasta ahora cuando ha tenido problemas para encontrarlo. «He recorrido todas las farmacias de Lorquí, Ceutí y varias de la ciudad de Murcia sin encontrar el fármaco y en todas me dicen que llevan más de un mes sin recibirlo», indica. El afectado ha llegado a llamar al fabricante a Madrid, desde donde le han informado de que esperan poder comenzar a servir el medicamento en una semana, «pero no me lo aseguran», se lamenta este paciente murciano.

Ante esta situación ha hablado con su médico, quien le ha cambiado la medicación a Adiro 100, «con el que también hay problemas de suministro». Por ello alerta de que «hay que tener en cuenta que quienes necesitamos estos fármacos somos personas infartadas que no podemos dejar de tomarlo, ya que supondría un riesgo para nuestra salud».

El jefe de servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, Domingo Pascual, explica que, aunque la dosis no es la misma, el Tromalyt se puede sustituir por Adiro adaptando el formato, a la vez que se lamenta de que esta situación de desabastecimiento de demasiados fármacos no sea un problema puntual y «se haya cronificado». Así, reconoce que «tanto pacientes como especialistas nos hemos adaptado, viendo el problema como algo habitual cuando no debería serlo, ya que en cualquier momento puede haber consecuencias graves».

Falta de suministro desde enero

La Consejería de Salud también es conocedora de este problema e informa de que «existen problemas de suministro con el medicamento Tromalyt desde enero de 2019 en sus dos presentaciones, tanto en 150 como en 300 miligramos». Además, asegura que «el laboratorio comercializador está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas, por lo que en caso de urgencia desde la oficina de farmacia se pueden poner en contacto con el laboratorio Meda Pharma» para solicitarlas. Salud desconoce el momento en que se normalizará esta situación.