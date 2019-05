Los pediatras piden que el calendario infantil incluya cuatro nuevas vacunas

La vacunación escolar que hace el Servicio Murciano de Salud (SMS) logra que en la Región de Murcia los niños estén más protegidos que en otras comunidades autónomas contra determinadas enfermedades, como puede ser la meningitis. Así lo indica el pediatra murciano y nuevo miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) Antonio Iofrío, quien explica que en Murcia, a diferencia de otras comunidades, como es el caso de Andalucía, se sigue haciendo vacunación en la escuela, lo que permite tener mayores índices de cobertura que en el caso de que los menores tuvieran que acudir con sus padres a los centros de salud.

Iofrío cree que no se debe bajar la guardia, ya que en los últimos años están aumentando los casos de meningitis y de sarampión, de ahí que solicite al Gobierno que tenga en cuenta el calendario vacunal infantil que proponen desde la AEP y en el que se incluye cuatro vacunas que actualmente no cubre la Sanidad pública y que deberían incorporarse. Estas vacunas serían la de la meningitis B (más conocida como bexsero) que se administra a los 3, 5 y 12 meses; la vacuna contra la meningitis C que ha sido reforzada y que pasa a ser tetravalente y protege contra los grupos ACWY, pero que los pediatras quieren que se administre a los 12 meses; la vacuna contra el rotavirus, que tampoco está financiada; y que se amplíe la vacunación contra el virus del papiloma a los niños y no se vacune únicamente a las chicas.

La prevalencia del meningococo C en Europa central es una realidad y los primeros casos han llegado a España. Por este motivo, los pediatras recomiendan a las familias que vacunen a sus hijos contra esta cepa de la meningitis, del subtipo ACWY, que es más agresiva y virulenta. La mayoría de los padres aceptan este consejo y es una vacuna que se está administrando mucho, según informan los profesionales, y que a final de año entrará ya reforzada en el calendario vacunal infantil de la Región de Murcia, comenzando a vacunarse a los escolares de 12 años el próximo curso.

Hace meses que el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría viene reclamando que se modifique el calendario actual en todo el país y que se incluya esta protección frente al meningococo C, para dar cobertura también a los subtipos AWY, es decir, sustituir la vacuna de la meningitis C por La tetravalente que incluya los cuatro serotipos. Esto se hará este mismo año con la dosis que se administra a los 12 años, manteniéndose la vacuna habitual en el calendario a los 4 meses y a los 12. Es por ello, por lo que los especialistas piden que la nueva vacuna teatravalente reforzada se incluya también a los 12 meses y no sólo a los 12 años, ya que así se lograría una mayor protección.