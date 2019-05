Robos: Psicosis en la Red

Desde Torre Pacheco aseguran al delegado que cada vez son más los asaltos, pero él responde que Interior dice que han bajado

Armados con sus pancartas y la indignación acumulada, llenaron tres autobuses para viajar a la capital murciana. Decenas de vecinos de Torre Pacheco protestaban hace unos días en Murcia a causa de algo que, aseguran, está enquistado en el tiempo y a lo cual no ven solución: el repunte de los robos. No hay día, aseguran, que no entre algún amigo de lo ajeno a una vivienda o a un negocio para hacer destrozos y llevarse lo que pille, pero principalmente dinero en metálico. Están hartos y quieren que se les escuche.

Y les escuchó el delegado del Gobierno en persona, Francisco Jiménez, quien se solidarizó con su situación y les expresó su apoyo, aunque, con los datos de Interior sobre la mesa, el panorama no parezca pintar tan negro: las estadísticas de criminalidad en el pueblo son normales e incluso menores respecto a otros años. «En el primer trimestre de este año, las infracciones penales han descendido en Torre Pacheco un 28,93% respecto al mismo periodo de 2018», explicó Jiménez a los vecinos, que se quedan con la promesa de que en apenas unos días llegarán al cuartel de la Benemérita de su municipio cuatro jóvenes agentes nuevos.

«Los vecinos se sienten vigilados por jóvenes que están en las calles, y eso provoca una sensación que no es objeto de denuncia, que se une a otros pequeños delitos de baja intensidad, que tampoco son denunciados, creando al final un ambiente que, acrecentado por el alarmismo de algunos grupos interesados en ello, genera una preocupación que no aparece en las estadísticas», opina el alcalde, Antonio León.

Esta situación de robos y alarma vecinal no es algo exclusivo de Torre Pacheco: ocurre en las poblaciones murcianas de Javalí, Sangonera y El Palmar, por ejemplo. En esta última localidad, los vecinos han organizado ya dos grandes manifestaciones y una concentración en un jardín del pueblo (el pasado jueves, sin ir más lejos) con el mismo lema: '¡Queremos seguridad!'

Se da la circunstancia de que la Policía Nacional viene realizando en esta pedanía numerosas intervenciones, especialmente contra el tráfico de estupefacientes. El miércoles por la noche, sin ir más lejos, en una vivienda. Días antes habían registrado tres bares del pueblo, en la barriada de Los Rosales, y arrestado a ocho personas.

Según el sentir de los vecinos, están disparándose los robos en domicilios y comercios. Pero, según el último balance que hacía público el departamento de Grande-Marlaska, en 2018 los delitos que registraron mayores incrementos en la Región fueron los que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, que crecieron un 22,5%, hasta alcanzar los 479; y los secuestros, de los que en 2018 hubo tres casos, y en 2017 no hubo ninguno, al menos que se tenga constancia. Los vecinos insisten: claro que hay más robos, pero a veces ni se denuncian, porque «para qué», sueltan.

Las estadísticas no consuelan a personas como Pedro Ferrer, que ha visto cómo los ladrones asaltaban cuatro veces en ocho días la clínica de rehabilitación de El Palmar de la que es gerente. Ferrer valora «el aumento de la presencia policial», en especial «por la tarde y por la noche, que es cuando más nos preocupa». Ahora «es llamativo el cambio», subraya Ferrer, que deja claro que está «súper contento desde el minuto uno con el trabajo de la Policía», pues «se nota que le ha importado el caso».

A juicio de este afectado, el auge de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp que van creando los vecinos de cada zona en cuestión «aumenta la psicosis». «Los robos han pasado toda la vida, pero ahora te enteras absolutamente de todo y aumenta esa sensación de miedo», explica el hombre. «Ahora te enteras de que han robado a un vecino de Beniaján; antes, si no estabas en Beniaján no te enterabas», comenta.

En la misma línea se muestran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad consultados. Es habitual que los residentes en una determinada zona, especialmente si ha sido escenario de delitos (pasaba en Yecla hace un par de meses), hagan un grupo de WhatsApp para hablar entre ellos y estar alerta, pero esta vía de comunicación es un arma de doble filo.

«Se retroalimentan y, juntando miedo con miedo, parece que lo que ha pasado es peor de lo que en realidad es. Para el afectado, claro que es grave que entren en su casa, y se está trabajando para que no entren en casa de nadie», informan las mismas fuentes. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reforzado la vigilancia y su presencia en varias zonas de la Región. Asimismo, cuando el robo ya ha sido perpetrado, la Científica se desplaza al lugar, toma huellas y recaba indicios para dar con los ladrones. El pasado viernes, sin ir más lejos, se hizo pública la detención de un asaltante que actuaba precisamente en El Palmar. Este sujeto ya está en prisión preventiva.

Mientras tanto, Pedro Ferrer asevera que «aún tenemos la sensación de que nos van a volver a robar. O de que lo van a intentar. Seguro». «No son bandas organizadas: roban para el día. Para los recreativos, para el juego y la droga», especula el hombre.

Así las cosas, cada vez más vecinos optan por instalar una alarma en sus hogares y negocios, con la idea de disuadir a los amigos de lo ajeno y que no les desvalijen su propiedad.

Esta misma semana, el Rincón Bartolo, un bar ubicado en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, volvía a ser objeto de un robo de madrugada. La segunda vez en apenas una semana y la séptima ocasión sólo en 2019.

En esta ocasión, las cámaras de seguridad registraron el suceso y el dueño del negocio, Bartolo, lo compartía a través de su cuenta en Facebook.

El hombre califica de «vergonzoso» el panorama «que tenemos en Sangonera la Verde». Pese a que el negocio cuenta con alarma (y, de hecho, salta), esta medida de seguridad parece no amedrentar a los ladrones, que rompen rejas y se meten dentro del establecimiento, donde hacen una serie de destrozos que los dueños se encuentran al día siguiente, al abrir. El escenario en el local, emplazado en el Camino del Palmeral, es el de siempre: cristales rotos, sillas por los suelos, puertas reventadas... Destrozos que los propietarios tienen que arreglar, una y otra vez.

Y no solo entran en el negocio. Se da la circunstancia de que Bartolo también sufrió recientemente, en el mes de marzo, un robo en su vivienda.

El propietario del negocio pide a los políticos que, además de arreglar «aceras y centros de salud», se pongan las pilas a la hora de dotar de más seguridad las pedanías.