Líderes en el sector de la comunicación

Junto al amplio abanico de convenios con empresas regionales y nacionales del sector, garantiza la mejor formación práctica.

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia tienen a su disposición unas completas instalaciones y equipamiento del sector audiovisual, como un plató de televisión (dotado con tecnología que permite grabar en 4K), sala de realización, sala MAC, estudio de radio y sala de edición, a lo que hay que sumar todo el equipamiento y los principales programas de edición y diseño, lo que garantiza que el estudiante pueda incorporarse al entorno laboral en las mejores condiciones posibles.

Inserción laboral

En lo referente a las prácticas, y dado el carácter de los títulos, la institución académica ofrece a sus estudiantes la posibilidad de realizar prácticas profesionales, permitiéndole finalizar sus estudios con las máximas garantías para el ejercicio de su trabajo profesional.

La Facultad tiene acuerdos con numerosos medios de comunicación de ámbito regional y nacional, gabinetes de comunicación, productoras nacionales, e incluso con medios internacionales a través de programas europeos.



Conocer el mundo, obtener las claves para analizarlo y saber contar cómo es son algunas de las características esenciales que ofrece el Grado en Periodismo. El alumno aprende a redactar y diseñar en papel y en digital, además de presentar programas de radio y televisión. Asimismo dispone, para los amantes de la radio, de una emisora universitaria, Iradio UCAM, donde los estudiantes pueden mejorar su formación y hacer prácticas de forma voluntaria informando sobre los temas que más les apasionan.

La importancia de este sector crece año tras año al ser cada vez mayor el uso de las redes sociales e internet para la venta y exposición de artículos. Este título se define por su carácter eminentemente experimental, vinculado a prácticas con trabajos profesionales. Cuenta con instalaciones audiovisuales y tecnologías que capacitan totalmente al estudiante para ayudar a las empresas a que sus marcas sean reconocidas en todo el mundo.

Sandra Gálvez es egresada del Grado en Periodismo de la UCAM, y actualmente trabaja como reportera de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro. Asegura que estudiar la carrera de Periodismo fue una experiencia magnífica.

«Recuerdo que las clases de radio y televisión me encantaban porque teníamos un estudio y un plató para practicar». La UCAM le ha aportado no solo conocimientos teóricos y prácticos, sino también seguridad en sí misma. «Realmente me sentí preparada cuando terminé mis estudios», afirma.