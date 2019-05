Transportes Avilés, embajador de Murcia en toda Europa

Detrás de la espectacular trayectoria de Transportes Avilés, empresa murciana que desde 1983 se dedica al transporte nacional e internacional de frutas, verduras, congelados y cargas en general, se encuentra el esfuerzo de Francisco Avilés Ayala. Un trabajador incansable que en su día apostó por dedicarse a esta actividad empresarial para contribuir al crecimiento de la Región con su humilde aportación al sector. Así comenzó su colaboración con la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte (Froet), que perdura en la actualidad, al percibir la necesidad de que todos los socios aunaran fuerzas a través de este colectivo, con la solidaridad y la unión como punto de partida.

El crecimiento de Transportes Avilés comenzó a hacerse latente en los años 90, cuando su dueño decidió constituir una pequeña empresa que, con seis vehículos y siete empleados, trabajó por toda Europa, convirtiéndose en embajadora de Murcia en países como Holanda, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Polonia y Grecia.

Bajo el nombre comercial de Hermanos Avilés Balsalobre, la empresa colaboró con empresas míticas como Campillo Palmera, Secotrans, La Archenera y la cooperativa Transportes Costa Cálida, que nació en el seno de Froet y sus socios –asesorados por su secretario general, Pérez Carro– y de la que Francisco Avilés fue socio fundador y secretario. El propio empresario también desempeñó el cargo de Jefe de Tráfico de Holanda y Bélgica en la ya mencionada Campillo Palmera.

El paso del tiempo no ha restado un ápice de entusiasmo a este trabajador incansable, que sigue esforzándose como el primer día en llevar el nombre de Murcia y de España por todas la carreteras del país y de otros puntos de Europa «con orgullo y profesionalidad» y gracias, como él mismo indicó durante la Asamblea General de Froet que se celebró el jueves 23 de mayo, a su «empeño indiscutible y al equipo de profesionales de esta asociación». «Después de 35 años de lucha, sin ese equipo humano no sería posible mi continuidad por las transformaciones constantes que existen en el sector del transporte», explicó Avilés, que también se acordó de «todos los transportistas de Javalí Nuevo y, de forma muy especial, de quienes ya no están entre nosotros».

Asimismo, aprovechó la concesión del galardón de la Federación para mostrar su agradecimiento a Servitir, por el servicio que presta a los socios de Froet, a Secotrans S.L., a las cooperativas de transportes de Javalí Nuevo, La Archenera, Trans Azul y Costa Cálida, Campillo Palmera S.L., Transportes Hermanos Hernández S.L. y Transportes Terrestres El Charcos, así como a «todos los operarios de Froet, a su junta directiva, a su secretario general, a su presidente y, muy especialmente, a los trabajadores y trabajadoras que componen ese magnífico equipo humano al servicio de todos los socios que componemos esta gran familia del transporte de la Región de Murcia», por haberle otorgado «este premio de reconocimiento a una trayectoria de 35 años de lucha y trabajo en la que, desde mi humilde posición, he contribuido a transportar los productos de nuestra Región por España y Europa».