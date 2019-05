"Mis ojos son ella y entra al bar"

Una cafetería de la Plaza de los Apóstoles, en Murcia, era el lugar elegido ayer por la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia para celebrar un desayuno informativo que tenía como fin «visibilizar». En una mesa se sentaban varias personas, todas ellas acompañadas por su perro guía. La imagen no tiene nada de extraño: lo que ocurre es que aún queda gente que no termina de normalizar el hecho de que un can entre en un bar. O se suba a un taxi. De ahí que «concienciar» fuese el objetivo de la convocatoria de ayer.

El acto contó con la presencia del consejero de Salud de la Región, Manuel Villegas; la directora de la Fundación Once del Perro Guía de España, María Jesus Varela; la presidenta de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia, María Dolores García Ayala, además de representantes de la Asociación de personas con sordoceguera Asocide, de Hostemur, la Federación Regional del Taxi, Tranvimur, Latbus, AmbuLorca y D' Animals.

Quienes aún siguen torciendo el gesto cuando ven a un perro guía dentro de un bar «a veces lo hacen por falta de información, no por mala intención», considera María Dolores García. Así la responsable de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia pone el acento en que «tenemos que seguir haciendo la campaña y haciéndolo visible». «Lo que queremos con este encuentro es que la sociedad se conciencie de que nosotros, para ser independientes en nuestra vida diaria, es importante tener siempre al perro» al lado, insistió.

García hizo estas declaraciones en la puerta del bar de Murcia, con su perra guía a los pies. «Para mí es una hija más y mis ojos», dice de ella, al tiempo que admite que «es la segunda (que tiene como guía) y me costó más ganármela». En el primer encuentro con su perra «quería ir detrás de la instructora. Y yo me quedé como diciendo: '¡que soy yo, que voy a ser tu mami!'», rememora.

Por su parte, la directora de la Fundación Once del Perro Guía señaló que desde hace tres décadas está en marcha «una escuela para preparar a perros guías». «Nacen allí, tienen un periodo de socialización con familias voluntarias, para que sepan comportarse en sociedad. Al final de ese proceso regresan otra vez en nuestra escuela y ahí se van adiestrando con entrenadores y con instructores hasta que están preparados para estar con los usuarios», especificó María Jesús Varela. «Son perros que nunca están solos. Reciben muchísimo cariño y son felices hasta cuando los entrenamos. Hay gente que dice que están tristes. No, van concentrados. Están haciendo su labor y la están haciendo para la persona que más quieren», manifestó.

El consejero, por otro lado, dijo que en Murcia «tenemos una de las leyes más avanzadas en materia de perros de asistencia» y valoró el papel de estos animales, «una ayuda vital para que nadie quede atrás».

«En la actualidad en España hay cerca de 1.100 usuarios de perros guía y en la Región son 35», apuntó la secretaria general de Hostemur, Laura Mateo, que se refirió al compromiso de su colectivo con las personas con diversidad funcional. Los perros guía son bienvenidos en los restaurantes de la comunidad.

«Hubo un sábado que hice 170 kilómetros en bicicleta. El domingo no salí y tuve una hipoglucemia. El medidor no me avisó y yo no me acuerdo de nada. Las personas que tenemos diabetes con una hipoglucemia grave nos ponemos agresivos: mi mujer y los críos no se acercaban a mí. Mi crío llamó a una ambulancia. Podía haber caído. La diabetes es una enfermedad cuya trastienda no se conoce. A raíz de esa hipoglucemia empecé a moverme y vi que en Estados Unidos y en Inglaterra hay perros. Lo tengo... dos años hará en julio». Así se expresa Jorge Conesa, cartagenero de 46 años y dueño de Sheldon, que le avisa cuando su organismo se descompensa. «Él trabaja con el olfato y no para. Somos uña y carne», relata Conesa.